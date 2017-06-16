Британский хакер признался во взломе спутниковых телефонов Пентагона

ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Британский подданный признался в суде в том, что взломал серверы министерства обороны США и украл данные 800 пользователей системы спутниковой связи, а также информацию о более чем 30 тыс. спутниковых телефонов. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA).

«25-летний Шон Каффри из Саттон Колдфилд (город, входящий в агломерацию Бирмингема — прим. ТАСС) получил доступ и украл учетные записи и адреса почты более 800 пользователей системы спутниковой связи, а также около 30 тыс. спутниковых телефонов», — говорится в официальном заявлении.

Молодой человек признал вину на заседании суда в Бирмингеме, состоявшемся в четверг. По данным следствия, он взломал системы Пентагона еще 15 июня 2014 года. Задержать хакера удалось только в марте 2015 года, когда NCA совместно с ФБР смогла вычислить место, откуда осуществлялась кибератака.

После задержания полиция обыскала дом и провела экспертизу его компьютера, на жестком диске которого и обнаружилась вся украденная информация. Кроме того, следователи выяснили, что именно с этого компьютера производился вход в учетную запись на интернет-сайте. Согласно заявлению министерства обороны США, ущерб от взлома составил около $630 тыс.

«Никто не должен думать, что в результате киберпреступлений не бывает пострадавших или что их можно совершать безнаказанно, — заявила координатор расследований британского агентства Джени Янг. — В NCA тоже есть люди вроде Каффри, но они выполняют противоположные задачи — отслеживают киберпреступников и заставляют их предстать перед правосудием. Мы работаем над тем, чтобы интернет оставался безопасным для тех, кто использует его в законных целях».

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