Партия коммунистов высказалась о «тайном» назначении Тэнасе
Назначение Александра Тэнасе представителем Молдовы в Венецианской комиссии вызвало реакцию у Партии коммунистов (ПКРМ).
Назначение Александра Тэнасе представителем Молдовы в Венецианской комиссии вызвало реакцию у Партии коммунистов (ПКРМ).
В сообщении, распространённом 16 июня
Делегирование Александра Тэнасе в Венецианскую комиссию, по мнению представителей ПКРМ, производится в тот момент, когда данная авторитетная организация должна вынести важное решение по одному законопроекту, принятому в Молдове. «Тайком от всех правящий режим делегировал Александра Тэнасе представлять Молдову в Венецианской комиссии. Информация появилась на сайте ведомства и стала общеизвестной тогда, когда Венецианской комиссии предстоит принять решение по скандальному законопроекту, принятому парламентом, об изменении избирательной системы», — говорится в
Решение о назначение Тэнасе, как следует из коммюнике, противоречит скандальному имиджу, «приобретённому» им во время председательства в КС. «Молдавские власти не делали никаких объявлений о делегировании Тэнасе в Венецианскую комиссию, однако же его имя фигурирует первым в списке членов со стороны Молдовы, а
Уточним, что сообщение о делегировании Александра Тэнасе появилось на сайте Венецианской комиссии утром в пятницу, 16 июня. Он сменил в этой должности