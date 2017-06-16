Партия коммунистов высказалась о «тайном» назначении Тэнасе

В сообщении, распространённом 16 июня пресс-службой политического формирования, высказывается точка зрения о том, что делегирование Тэнасе «произошло тайком» и несовместимо со скандальными ролями, исполняемыми назначенцем в бытность председателем Конституционного суда (КС), сообщает NOI.md.

Делегирование Александра Тэнасе в Венецианскую комиссию, по мнению представителей ПКРМ, производится в тот момент, когда данная авторитетная организация должна вынести важное решение по одному законопроекту, принятому в Молдове. «Тайком от всех правящий режим делегировал Александра Тэнасе представлять Молдову в Венецианской комиссии. Информация появилась на сайте ведомства и стала общеизвестной тогда, когда Венецианской комиссии предстоит принять решение по скандальному законопроекту, принятому парламентом, об изменении избирательной системы», — говорится в пресс-релизе.

Решение о назначение Тэнасе, как следует из коммюнике, противоречит скандальному имиджу, «приобретённому» им во время председательства в КС. «Молдавские власти не делали никаких объявлений о делегировании Тэнасе в Венецианскую комиссию, однако же его имя фигурирует первым в списке членов со стороны Молдовы, а вице-министр юстиции Николае Ешану фигурирует в списке лишь как запасной член. Между тем, имя Тэнасе фигурировало во многих скандалах, в том числе, по сведениям масс-медиа, в связанных с рейдерскими атаками на “Banca de Economio”, а многие политики обвиняли его в сервилизме перед председателем Демократической партии», — так пресс-служба ПКРМ завершила текст коммюнике.