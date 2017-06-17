Губернатор Воронежской области раскритиковал гендерные конкурсы

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев подверг критике конкурсы с состязательным принципом среди представителей национальных общин и среди женщин. Заявление прозвучало на заседании региональной Национальной палаты в облправительстве в пятницу, 16 июня.

Глава региона отреагировал на предложение члена Нацпалаты Олега Сехниева. В качестве новых форм работы палаты Сехниев предложил включить в фестиваль «Воронеж многонациональный» спортивный блок, запустить конкурсы среди национальных общин, проводить фестиваль «Этноград» ежегодно.

— Выскажу свое мнение — оно может быть и ошибочным. Я согласен, что фестивали надо делать ежегодно. Мы даем поручения и финансируем. Нужно выбрать место и дату, проводить традиционно, чтобы к этому все готовились. Собрать жюри, представляющее все общины, но чтобы это было профессиональное жюри. Другой вопрос — есть ли смысл устраивать спортивные соревнования между национальными диаспорами. С учетом того, что это молодежь, команда на команду, кто круче. Есть нюансы, здесь нужно порассуждать. Есть вещи, которые объединяют, а есть те, которые провоцируют некие соревновательность и состязательность. Сейчас много женщин начинают такие инициативы: давайте сделаем, например, конкурс «Лучшая женщина-бизнесмен». А женщина — не человек что ли? Давайте соревноваться вместе тогда, а не вот так искусственно выделять женщин. Это мысли вслух — нужно посоветоваться, — ответил Алексей Гордеев.