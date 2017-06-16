Порошенко поручил правительству осенью повысить пенсии и отменить их налогообложение

«На Нацсовете реформ поручил правительству уже осенью этого года поднять пенсии, отменить налогообложение пенсии и все ограничения для работающих пенсионеров», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» 19 мая презентовало проект пенсионной реформы. По словам главы правительства, минимальная пенсия 3 или 5 тыс. грн в Украине пока невозможна.