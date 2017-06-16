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19:37 (мск), источник: УНИАН

Порошенко поручил правительству осенью повысить пенсии и отменить их налогообложение

Президент поручил Кабмину осенью повысить пенсии, отменить налогообложение пенсий.

Источник: УНИАН

Президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров осовременить пенсии в Украине.

Под осовремениванием «подразумевается ликвидация несправедливости», отметил глава государства.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице президента в Facebook.

«На Нацсовете реформ поручил правительству уже осенью этого года поднять пенсии, отменить налогообложение пенсии и все ограничения для работающих пенсионеров», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время «Часа вопросов к правительству» 19 мая презентовало проект пенсионной реформы. По словам главы правительства, минимальная пенсия 3 или 5 тыс. грн в Украине пока невозможна.

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