Порошенко поручил правительству осенью повысить пенсии и отменить их налогообложение
Президент поручил Кабмину осенью повысить пенсии, отменить налогообложение пенсий.
Президент поручил Кабмину осенью повысить пенсии, отменить налогообложение пенсий.
Президент Петр Порошенко поручил Кабинету министров осовременить пенсии в Украине.
Под осовремениванием «подразумевается ликвидация несправедливости», отметил глава государства.
Соответствующее видео опубликовано на официальной странице президента в Facebook.
«На Нацсовете реформ поручил правительству уже осенью этого года поднять пенсии, отменить налогообложение пенсии и все ограничения для работающих пенсионеров», — говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН,