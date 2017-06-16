Гройсман надеется, что Рада поддержит законопроекты по пенсионной реформе

Премьер-министр Владимир Гройсман надеется на поддержку большинством депутатов Верховной Рады пакета законопроектов по пенсионной реформе, рассмотренного сегодня на заседании Национального совета реформ при президенте Украины.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно сообщению, законопроекты предусматривают проведение осовременивания пенсий уже с 1 октября и введение автоматического осовременивания в последующие годы, сохранение пенсионного возраста и установление справедливых выплат в зависимости от трудового стажа, сохранение списка профессий с правом льготного выхода на пенсию и ликвидацию дефицита бюджета Пенсионного фонда в перспективе 10 лет.

«Наконец мы подошли к решению важного вопроса, ставшего источником проблем для людей, которые проработали всю жизнь и вышли на пенсию. Они завоевали право жить в более качественных условиях, чем сегодня. Мы работали над этим не один месяц, и нашли формулу, которая позволит дать ответ на ряд вопросов для более 9 миллионов пенсионеров», — сказа премьер.

По словам Гройсмана, более 80% украинских пенсионеров независимо от стажа живут на минимальную пенсию, которая в настоящее время не покрывает и половины так называемой «потребительской корзины».

«Нужно было убрать эту “уравниловку” и вывести украинских пенсионеров из-за черты бедности. Это восстановление справедливости. Второй аспект — осовременивание пенсий, исходя из показателя средней заработной платы по состоянию на 2017 год», — подчеркнул глава правительства.

Также реформа предусматривает отмену налогообложения пенсий, позволяя, тем не менее, в перспективе достичь бездефицитности Пенсионного фонда.

«Мы нашли формулу, которая позволит нам в среднесрочной перспективе обеспечить устойчивую финансовую систему Пенсионного фонда и учитывающую в том числе детенизацию зарплат работающих граждан», — сказал премьер.

Гройсман выразил надежду на то, что пакет законопроектов получит поддержку большинства народных депутатов в стенах парламента.

«Надеюсь, наш пакет законопроектов объединит весь зал и наберет конституционное большинство голосов, поскольку он в интересах граждан», — подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ 16 июня поручил правительству осенью повысить пенсии, отменить их налогообложение, а также упразднить все ограничения для работающих пенсионеров.

Кабинет министров 17 мая утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 миллиона украинцев на сумму от 200 до 1000 гривень, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Пенсионная реформа не предусматривает повышения пенсионного возраста, однако вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет — в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 5 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы уплатить 16 896 гривень.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий.