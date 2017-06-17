Николай Меркушкин: «Самарская область должна стать ведущим медицинским центром страны»

Глава региона добавил, что улучшается и ситуация с оказанием скорой медицинской помощи. «В десятки раз сократилось число неполных бригад, идет обновление автопарка скорой помощи, только в 2016 году было закуплено 30 новых машин, и в этом году эта практика продолжится», — сообщил губернатор.

«В здравоохранении Самарской области происходят позитивные изменения. По всем ключевым показателям перевыполнены плановые значения. Третий год снижается первичная заболеваемость ВИЧ. Мы активно выходим из критической зоны по этому показателю, благодаря созданию современных ВИЧ-центров в Самаре и Тольятти, на 40% сократилась смертность от туберкулеза. Положительная динамика наблюдается и по многим другим показателям», — сказал Николай Меркушкин.

В зале САТОБ собрались самые заслуженные врачи и медицинские сестры губернии, с праздником их поздравил губернатор Николай Меркушкин. Глава региона выразил слова благодарности всем собравшимся и подчеркнул, что несмотря на непростую ситуацию в стране, медицинские работники всегда на высоком уровне выполняют свою работу.

Этот профессиональный праздник традиционно отмечается в нашей стране каждое третье воскресенье июня, начиная с 1981 года. Сегодня на страже здоровья жителей нашего региона стоят более 36 тыс. представителей этой благородной профессии.

В соответствии с “майскими” указами Владимира Владимировича Путина зарплата врачей должна быть увеличена в 1,5−2 раза к 2019 году. Это будет выполнено, все мы понимаем, что в медицине должны работать профессиональные люди, и мы должны привлекать способную молодежь.

Руководитель области особо отметил, что в регионе идет строительство высокотехнологичных медицинских учреждений. Так, в Самаре и Тольятти открылись современные перинатальные центры, будут завершены работы по строительству «Клиники сердца» в областном центре.

Как заметил Николай Меркушкин, к новому кардиоцентру есть интерес со стороны инвесторов из России и из-за рубежа. «Специалисты мне неоднократно говорили, что аналогов этой клиники в стране нет», — сказал губернатор. Глава региона добавил, что в ближайшее время в строй будут введены несколько поликлиник по всей области.

Отдельно губернатор остановился на заработной плате медицинских работников. «В соответствии с “майскими” указами Владимира Владимировича Путина зарплата врачей должна быть увеличена в 1,5−2 раза к 2019 году. Это будет выполнено, все мы понимаем, что в медицине должны работать профессиональные люди, и мы должны привлекать способную молодежь», — сказал Николай Меркушкин.

Губернатор подчеркнул — в регионе повысилась доступность специализированной и высокотехнологичной помощи. «Этот сектор мы продолжим развивать, он в итоге определит будущее нашей медицины, позволит нам привлекать пациентов из других регионов и стран. Самарская область должна стать ведущим медицинским центром страны. Для этого у нас есть все условия», — под аплодисменты зала сказал глава региона.

По традиции Николай Меркушкин вручил награды Самарской области самым заслуженным медицинским работникам региона. Так, почетное звание «Народный врач Самарской области» было присвоено заведующей отделением детской реанимации и интенсивной терапии Самарского областного клинического кардиологического диспансера Ирине Козевой.

Почетного знака губернатора «За труд во благо земли Самарской» была удостоена главный врач Самарской стоматологической поликлиники № 3 Валентина Тлустенко. «Николай Иванович, мы очень ответственно относимся к задачам, которые вы перед нами ставите, в Самарской области мы выполняем их в полном объеме. Мы всегда будем вашей опорой», — сказала в ответном слове Валентина Тлустенко.

Овацией зал встретил присвоение почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Самарской области» профессору кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий Самарского государственного медицинского университета Валентине Ивановой.

При непосредственном участии Валентины Дмитриевны в нашей стране разрабатывался первый аппарат искусственного кровообращения. «Николай Иванович, вам, как большому другу медицины, спасибо большое за организацию такого прекрасного вечера. Хороший у нас губернатор», — выразила слова благодарности заслуженный ветеран отрасли.

Также во время праздничного мероприятия Николай Меркушкин вручил флаг Самарской области с лентой «Город трудовой и боевой славы» Самарскому областному клиническому госпиталю для ветеранов войн. «В феврале госпиталь будет отмечать свое 75-летие и чтобы достойно отметить эту дату, привести госпиталь в порядок, особенно это касается благоустройства, принято решение о выделении дополнительных 5 млн рублей из резервного фонда губернатора», — сообщил губернатор.

Поздравил медицинских работников и председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов. «Я хочу отметить колоссальную роль губернатора Николая Ивановича Меркушкина в развитии отрасли здравоохранения. Вы как профессионалы, как никто другой, изнутри понимаете, что сегодня происходит в стране и каким образом развивается здравоохранение в регионе. Мы видим современные медицинские объекты мирового уровня, и задача сделать здравоохранение Самарской области лучшим в стране выполнима, если мы объединим усилия», — сказал председатель губдумы.

Слова поздравления прозвучали от ректора СамГМУ, академика Российской академии наук Геннадия Котельникова. Кроме того, Геннадий Котельников напомнил, что на прошлой неделе Николай Меркушкин посетил единственный в стране медицинский технопарк, созданный при медицинском университете.

«Это уникальное учреждение и губернатор сказал мне — помогали, помогаем и будем помогать вам. Спасибо вам за это», — поблагодарил губернатора ректор СамГМУ.

Завершился День медицинского работника-2017 праздничным концертом.