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21:09 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил об отмене решения Обамы по нормализации отношений с Кубой

Президент США подчеркнул, что решение «вступает в действие немедленно».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп объявил, что отменяет одностороннюю сделку предыдущей администрации с Кубой по нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.

«Я отменяю полностью одностороннюю сделку с Кубой, заключенную предыдущей администрацией», — сказал Трамп в ходе выступления в Майами (штат Флорида), подчеркнув, что решение «вступает в действие немедленно».

Трамп призвал Кубу разработать новое соглашение, которое будет отвечать интересам народов обеих стран.

Комментарии
1
Дмитрий С
Думаешь у тя яйца круче у Че Гевары?)) Смешной такой...
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