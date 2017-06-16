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21:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Премьер сообщил, когда Рада начнет рассматривать пенсионную реформу

По словам премьера Владимира Гройсмана, Совет реформ, президент поддержал инициативу по повышению пенсий с 1 октября, но «сейчас нужно, чтобы прошли все необходимые процедуры парламента».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости. Проект пенсионной реформы будет внесен в Верховную Раду 19—20 июня, заявил в пятницу премьер Владимир Гройсман.

Ранее Национальный совет реформ рассмотрел правительственный проект пенсионной реформы.

«Я думаю, что в понедельник, максимум вторник мы внесем в парламент (законопроект — ред.)», — цитирует Гройсмана сайт телеканала «112 Украина».

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Он отметил, что Национальный совет реформ поддержал правительственный проект пенсионной реформы.

«Самое главное — сегодня пенсионная реформа советом реформ поддержана. Сегодня Совет реформ, президент поддержал нашу инициативу по повышению пенсий с 1 октября, но сейчас нужно, чтобы мы прошли все необходимые процедуры парламента и тогда мы сможем с 1 октября поднять пенсии всем девяти миллионам пенсионеров и построить систему, которая построит бездефицитную пенсионную систему, и она будет базироваться на справедливости», — заявил Гройсман.

Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, замечания касаются предложения властей заложить в реформу возможность ежегодной автоматической индексации пенсий с учетом инфляции, что, по мнению МВФ, может повысить расходы госбюджета. Также МВФ не устраивает предложение правительства отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

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