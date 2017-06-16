Премьер сообщил, когда Рада начнет рассматривать пенсионную реформу

Он отметил, что Национальный совет реформ поддержал правительственный проект пенсионной реформы.

«Самое главное — сегодня пенсионная реформа советом реформ поддержана. Сегодня Совет реформ, президент поддержал нашу инициативу по повышению пенсий с 1 октября, но сейчас нужно, чтобы мы прошли все необходимые процедуры парламента и тогда мы сможем с 1 октября поднять пенсии всем девяти миллионам пенсионеров и построить систему, которая построит бездефицитную пенсионную систему, и она будет базироваться на справедливости», — заявил Гройсман.

Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования. Ранее Кабмин утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что МВФ не устраивает предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, замечания касаются предложения властей заложить в реформу возможность ежегодной автоматической индексации пенсий с учетом инфляции, что, по мнению МВФ, может повысить расходы госбюджета. Также МВФ не устраивает предложение правительства отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.