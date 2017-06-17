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00:39 (мск), источник: ТАСС

Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии

Отмечается, что после инцидента США «запросили помощь японской береговой охраны».

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Эсминец ВМС США Fitzgerald столкнулся в субботу с торговым судном у берегов Японии. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Тихоокеанского командования американских Вооруженных сил (ПАКОМ) Дэвид Бенхэм.

«Fitzgerald столкнулся с торговым судном примерно в 2:30 утра по местному времени, 17 июня (20:30 мск 16 июня — прим. ТАСС) примерно в 56 морских милях (103 км) к юго-западу от Йокосуки (Япония)», — отметил он.

Бенхэм подчеркнул, что после инцидента США «запросили помощь японской береговой охраны». «В данный момент определяется степень ущерба (нанесенного кораблю) и травматизма экипажа. По инциденту будет начато расследование», — заключил представитель ПАКОМ.

Йокосука — центральный город в японском регионе Канто, расположенный в префектуре Канагава, в 70 км к югу от Токио.

Комментарии
5
Виктор Митрофанов
Это всё ввп... Сейчас мутант АБ скажет своё веское слово и американский флот со своим "супероружием" в виде 20к китайских гребцов, потопят таки российский флот...
Главное, чтобы "раненые" на корабле в сенат сга не попали...
Очередные "дыропопчатые" маккейны...
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Kito Takito
Ну как видео эсминец не звтонул в отличии от российского самого современного разведовательного корабля разведчика после столкновения со скотовозом в апреле этого года.
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Другой Мир
Целый эсминец ВМС США столкнулся с гражданским, торговым судном Японии, запросил помощь, поврежден боевой корабль, судя по всему травмирован экипаж...А что с японскими торгашами? Не заметили столкновения и пошли дальше? И зачем России боевой флот, раз с военными кораблями США и гражданские суда прекрасно справляются?
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