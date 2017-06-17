Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии

ВАШИНГТОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Эсминец ВМС США Fitzgerald столкнулся в субботу с торговым судном у берегов Японии. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Тихоокеанского командования американских Вооруженных сил (ПАКОМ) Дэвид Бенхэм.

«Fitzgerald столкнулся с торговым судном примерно в 2:30 утра по местному времени, 17 июня (20:30 мск 16 июня — прим. ТАСС) примерно в 56 морских милях (103 км) к юго-западу от Йокосуки (Япония)», — отметил он.

Бенхэм подчеркнул, что после инцидента США «запросили помощь японской береговой охраны». «В данный момент определяется степень ущерба (нанесенного кораблю) и травматизма экипажа. По инциденту будет начато расследование», — заключил представитель ПАКОМ.

Йокосука — центральный город в японском регионе Канто, расположенный в префектуре Канагава, в 70 км к югу от Токио.