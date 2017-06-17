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13:17 (мск), источник: ТАСС

Путин: перед воссоединением с Крымом в РФ спросили мнения граждан по этому поводу

На вопрос о том, готов ли он был к негативной реакции со стороны европейских стран, российский лидер ответил утвердительно.

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Власти России перед тем, как согласиться на воссоединение с Крымом, провели в стране социологическое исследование, которое показало, что большая часть граждан поддерживают данный шаг, несмотря на риск ухудшения отношений с Западом. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Книга, подготовленная на основе серии их бесед, вышла в США в пятницу.

На вопрос Стоуна о том, готов ли он был к негативной реакции со стороны европейских стран на воссоединение Крыма с РФ, российский лидер ответил: «Конечно, я ожидал такой реакции». Слова Путина из состоявшегося в мае 2016 года интервью приводятся на английском языке.

Принимая это решение, я руководствовался не предпочтениями моих коллег из других стран. Я руководствовался настроениями российского народа.
Владимир Путин

Вместе с тем, президент добавил: «Однако перед тем, как принять такое решение, мы провели очень глубокое социологическое исследование в России, и оно показало, что подавляющее большинство российских граждан, около 80% или более, отвечая на вопрос о том, возможно ли воссоединить Крым с Россией, даже если это будет означать ухудшение отношений с Западом и другими странами, ответили, что да, возможно».

«Так что, принимая это решение, я руководствовался не предпочтениями моих коллег из других стран. Я руководствовался настроениями российского народа», — подчеркнул Путин. На вопрос о том, поддерживают ли данное решение жители Крыма, президент ответил: «В Крыму много проблем, но в большинстве своем люди поддерживают принятое решение». Он указал, что речь идет о «подавляющем большинстве».

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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