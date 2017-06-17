Путин: перед воссоединением с Крымом в РФ спросили мнения граждан по этому поводу
На вопрос о том, готов ли он был к негативной реакции со стороны европейских стран, российский лидер ответил утвердительно.
На вопрос о том, готов ли он был к негативной реакции со стороны европейских стран, российский лидер ответил утвердительно.
На вопрос Стоуна о том, готов ли он был к негативной реакции со стороны европейских стран на воссоединение Крыма с РФ, российский лидер ответил: «Конечно, я ожидал такой реакции». Слова Путина из состоявшегося в мае 2016 года интервью приводятся на английском языке.
Принимая это решение, я руководствовался не предпочтениями моих коллег из других стран. Я руководствовался настроениями российского народа.
Вместе с тем, президент добавил: «Однако перед тем, как принять такое решение, мы провели очень глубокое социологическое исследование в России, и оно показало, что подавляющее большинство российских граждан, около 80% или более, отвечая на вопрос о том, возможно ли воссоединить Крым с Россией, даже если это будет означать ухудшение отношений с Западом и другими странами, ответили, что да, возможно».
«Так что, принимая это решение, я руководствовался не предпочтениями моих коллег из других стран. Я руководствовался настроениями российского народа», — подчеркнул Путин. На вопрос о том, поддерживают ли данное решение жители Крыма, президент ответил: «В Крыму много проблем, но в большинстве своем люди поддерживают принятое решение». Он указал, что речь идет о «подавляющем большинстве».
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.