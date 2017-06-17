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05:41 (мск), источник: ТАСС

Куба осуждает решение Трампа, но будет продолжать диалог с США

Вместе с тем власти подчеркивают, что кубинский народ никогда не поступится своим суверенитетом и независимостью.

Источник: AP 2017

ГАВАНА, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Правительство Кубы осуждает решение президента США Дональда Трампа об ужесточении политики в отношении острова, считая его «откатом в американо-кубинских отношениях». Вместе с тем Гавана намерена продолжать диалог с Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении кубинского правительства, зачитанном в пятницу вечером в эфире государственного телевидения.

Враждебная риторика

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении в Майами, изобиловавшем враждебной риторикой, напоминающей о временах открытой конфронтации с нашей страной, объявил о политике своего правительства в отношении Кубы, которая нивелирует прогресс, достигнутый за последние два года.

В нем отмечается, что «правительство США вновь прибегает к насильственным методам, принимая меры для ужесточения блокады, остающейся в силе с февраля 1962 года». Кубинские власти подчеркивают, что американское эмбарго наносит вред народу и сдерживает экономическое развитие страны.

В сообщении указывается, что заявления Трампа противоречат желанию большинства жителей США, в том числе кубинских эмигрантов, о полном снятии эмбарго и восстановлении нормальных отношений между Гаваной и Вашингтоном.

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«Американский президент принял решения, потворствующие политическим интересам экстремистского меньшинства кубинского происхождения, проживающего во Флориде, которое в силу мелочных мотивов не оставляет стремления наказать Кубу и ее народ за то, что они воспользовались своим законным правом быть свободными и взяли свою судьбу в свои руки», — указывает правительство островного государства.

Диалог не в ущерб суверенитету

Тем не менее кубинские власти отмечают, что намерены продолжать «уважительный диалог с правительством США и сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес».

Однако в Гаване подчеркивают, что кубинский народ никогда не поступится своим суверенитетом и независимостью. «Последние два года продемонстрировали, что две страны, как неоднократно говорил председатель Госсовета и Совета министров Рауль Кастро, могут сотрудничать и сосуществовать цивилизованным образом, уважая друг друга. Однако не следует ожидать, что для этого Куба пойдет на уступки, наносящие вред ее суверенитету и независимости», — указывается в заявлении.

Любая стратегия, направленная на изменение политической, экономической и социальной систем на Кубе — будь то путем давления или использования более изощренных методов, — обречена на провал.

Права человека

Кубинские власти также отвергли утверждения Трампа о том, что на острове якобы не соблюдаются права человека. «Кубинский народ обладает фундаментальными правами и свободами, такими как право на образование, здравоохранение, общественную безопасность, равную оплату труда. Используя свои скромные ресурсы, Куба способствовала улучшению ситуации с правами человека во многих регионах мира, несмотря на установленную против нее блокаду», — говорится в заявлении.

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Куба упрекнула США в использовании темы прав человека в политических целях, назвав это проявлением политики двойных стандартов.

«США не в том положении, чтобы читать нам нотации. У нас есть серьезная обеспокоенность относительно уважения и соблюдения прав человека в этой стране, где зафиксировано множество случаев применения насилия со стороны полиции, в частности в отношении афроамериканцев, где намереваются ввести ограничения на предоставление медицинских услуг, что грозит оставить без медобслуживания 23 млн человек, где планируют отгородиться стенами от соседей и отказываются от международных соглашений по защите окружающей среды», — отмечает кубинское правительство.

Отказ США от нормализации отношений

В пятницу Трамп объявил в Майами (штат Флорида) об отмене некоторых решений своего предшественника Барака Обамы, касавшихся нормализации отношений с Кубой.

В частности, американская администрация ужесточает правила поездок в карибскую страну для граждан США и вводит запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Вместе с тем Вашингтон не будет разрывать дипломатические отношения с Гаваной, восстановленные в 2015 году, и закрывать посольство на Кубе.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове. Тогда же Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго.

В декабре 2014 года тогдашний президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций в отношении островного государства. В марте прошлого года президент США впервые почти за 90 лет нанес визит на Кубу.

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