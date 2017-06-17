Японское правительство зовёт омских управленцев на стажировку по турбизнесу

Президентская программа подготовки управленческих кадров в Омской области передала местным предпринимателям приглашение на стажировку от министерства иностранных дел в Японии. Тема обучения — «Туристический бизнес». Стажировка предназначена для дальневосточных регионов России. Но поскольку Омск входит в зону ответственности Японского центра в Хабаровске, то омичи тоже могут принять участие в мероприятии.

Стажировка предназначена для руководителей и менеджеров компаний, работающих в сфере туристического бизнеса. Но не всех, а только выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров. В Японию возьмут лишь тех, кто с 10 по 14 июля пройдёт отборочные собеседования в Хабаровске.

Цикл семинаров будет проводиться с 4 по 11 сентября в Токио и его окрестностях. Учить японский язык не обязательно: на занятиях будут работать переводчики. Расходы на дорогу в обе стороны оплатит федеральный бюджет. Расходы на проживание стажёров в Стране восходящего солнца возьмёт на себя правительство Японии.