Сергей Левченко: В Харбине регион представил проекты, ориентированные на средний бизнес
10 проектов подготовило Минэкономразвития по среднему предпринимательству.
10 проектов подготовило Минэкономразвития по среднему предпринимательству.
Иркутская область представила проекты, ориентированные на средний бизнес в рамках участия в IV
В павильоне Иркутской области представлена информация о последних достижениях — например, полете среднемагистрального самолета МС-21, а также предложения для потенциальных инвесторов.
«У возможных инвесторов остается традиционный интерес к природным ресурсам, но наш новый подход — не просто добыча, но и переработка на месте. Мы предлагаем выгодные для бизнеса условия, например, на территории опережающего
Главное преимущество для развития туризма в регионе является озеро Байкал. По словам Сергея Левченко, работа по развитию туризма ведется в различных направлениях и дала свой результат: Иркутская область за год переместилась с 36-го на 15-ое место в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России.
В рамках рабочей поездки запланирована встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко с губернатором Народного правительства провинции Хэйлунцзян господином Лу Хао, а также с
«Провинция Ляонин, с которой Иркутская область имеет давние плодотворные отношения, предлагает сотрудничество в сфере сельского хозяйства, в выращивании овощей. Мы договорились, что дадим китайским партнерам возможность показать свой уровень на территории Приангарья. При этом мы не замыкаемся на
Иркутской области стоит бороться за китайские инвестиции, но не стоит забывать, что Поднебесная в международных отношениях с Россией преследует свои национальные интересы, сказал доктор исторических наук, директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин. В своем интервью ИА IrkutskMedia эксперт посоветовал Приангарью быть осторожным с Китаем в «Байкальском вопросе» и рассказал о том, почему пока невозможно слезть с сырьевой иглы.