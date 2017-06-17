Сергей Левченко: В Харбине регион представил проекты, ориентированные на средний бизнес

Иркутская область представила проекты, ориентированные на средний бизнес в рамках участия в IV Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Министерство экономического развития подготовило 10 проектов по среднему предпринимательству. Регион уже сейчас представлен в Харбине, как и в Китае в целом, многими видами товаров, в частности, сельскохозяйственных и химических, отметил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

В павильоне Иркутской области представлена информация о последних достижениях — например, полете среднемагистрального самолета МС-21, а также предложения для потенциальных инвесторов.

«У возможных инвесторов остается традиционный интерес к природным ресурсам, но наш новый подход — не просто добыча, но и переработка на месте. Мы предлагаем выгодные для бизнеса условия, например, на территории опережающего социально-экономического развития в Усолье-Сибирском. У нас также хорошие условия по тепло— и электроэнергетике, включая стоимость подключения и тарифы. Кроме того, Иркутская область выигрывает по сравнению с другими регионами по развитию транспортной инфраструктуры», — отметил Сергей Левченко.

Главное преимущество для развития туризма в регионе является озеро Байкал. По словам Сергея Левченко, работа по развитию туризма ведется в различных направлениях и дала свой результат: Иркутская область за год переместилась с 36-го на 15-ое место в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России.

В рамках рабочей поездки запланирована встреча губернатора Иркутской области Сергея Левченко с губернатором Народного правительства провинции Хэйлунцзян господином Лу Хао, а также с вице-губернатором Народного правительства провинции Ляонин господином Ван Давэй.

«Провинция Ляонин, с которой Иркутская область имеет давние плодотворные отношения, предлагает сотрудничество в сфере сельского хозяйства, в выращивании овощей. Мы договорились, что дадим китайским партнерам возможность показать свой уровень на территории Приангарья. При этом мы не замыкаемся на какой-то конкретной компании», — сказал Сергей Левченко.

Иркутской области стоит бороться за китайские инвестиции, но не стоит забывать, что Поднебесная в международных отношениях с Россией преследует свои национальные интересы, сказал доктор исторических наук, директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин. В своем интервью ИА IrkutskMedia эксперт посоветовал Приангарью быть осторожным с Китаем в «Байкальском вопросе» и рассказал о том, почему пока невозможно слезть с сырьевой иглы.