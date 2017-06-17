Представитель КПРФ стал третьим кандидатом в губернаторы Севастополя

Прямые выборы губернатора Севастополя пройдут впервые. До этого глава города утверждался депутатами севастопольского законодательного собрания, а кандидатура вносилась президентом страны. Выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября.

«В севастопольскую городскую избирательную комиссию кандидатом на должность губернатора города Севастополя Романом Владимировичем Кияшко представлены необходимые документы о выдвижении. Рабочей группой горизбиркома был осуществлен прием документов, кандидату выдано письменное подтверждение в их получении», — сообщили в горизбиркоме.

Кияшко, отметили в избирательной комиссии, выдвинут кандидатом на должность губернатора от городского отделения КПРФ.

Ранее документы в городскую избирательную комиссию на регистрацию подали врио главы Севастополя Дмитрий Овсянников (выдвинут президиумом генсовета «Единой России») и Иван Ермаков от регионального отделения партии «Патриоты России».