Инцидент с российской яхтой в КНДР урегулирован
Никто не пострадал.
Никто не пострадал.
Генеральное консульство Российской Федерации в северокорейском городе Чондин (северо-восток КНДР) урегулировало ситуацию с российской яхтой Katalexa, которая была задержана в северокорейском порту Раджин. Об этом 17 июня сообщает телеканал RT.
Напомним, 15 июня в Морской
Позже выяснилось, что яхту задержали северокорейские пограничники и отконвоировали её в порт Раджин.
По версии северокорейских дипломатов, российская яхта была задержана
Официальный Пхеньян заявил, что произошло недоразумение и ситуация полностью урегулирована.
Генконсульство РФ в Чондине также заявило, что инцидент урегулирован.