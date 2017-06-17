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10:02 (мск), источник: ИА REGNUM

Инцидент с российской яхтой в КНДР урегулирован

Никто не пострадал.

Источник: AP 2017

Генеральное консульство Российской Федерации в северокорейском городе Чондин (северо-восток КНДР) урегулировало ситуацию с российской яхтой Katalexa, которая была задержана в северокорейском порту Раджин. Об этом 17 июня сообщает телеканал RT.

Напомним, 15 июня в Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) Владивостока поступила информация о возможном захвате яхты Katalexa в Японском море.

Позже выяснилось, что яхту задержали северокорейские пограничники и отконвоировали её в порт Раджин.

По версии северокорейских дипломатов, российская яхта была задержана из-за «чрезмерной бдительности» местных рыбаков, которые в рамках кампании по борьбе с браконьерами сообщили пограничной службе КНДР о судне, якобы нарушившем госграницу.

Официальный Пхеньян заявил, что произошло недоразумение и ситуация полностью урегулирована.

Генконсульство РФ в Чондине также заявило, что инцидент урегулирован.

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