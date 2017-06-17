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11:20 (мск), источник: РИА Новости

Глава свердловского «Яблока» протестует против выдвижения Ройзмана

Председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Юрий Переверзев заявил о сложении своих полномочий и выходе из партии в знак протеста против выдвижения на пост губернатора региона Евгения Ройзмана.

Источник: РИА Новости

Ранее «Яблоко» сообщило, что 17 июня в Екатеринбурге пройдет партийная конференция, на которой предполагается определиться с партийной кандидатурой на выборах губернатора Свердловской области. В качестве основной была названа кандидатура председателя екатеринбургской гордумы Евгения Ройзмана.

«Я слагаю с себя полномочия председателя свердловского регионального отделения партии “Яблоко” и выхожу из партии. Это решение продиктовано следующими причинами. В качестве кандидата в губернаторы Свердловской области федеральным руководством партии навязана непопулярная в среде свердловских “яблочников” и жителей области фигура господина Ройзмана. В Москве ошибочно считают, что Евгений Ройзман сохранил прежний рейтинг популярности, который был у него на момент выдвижения в мэры Екатеринбурга четыре года тому назад», — говорится в заявлении Переверзина, размещенном в субботу на сайте отделения.

По его словам, предложение «провести голосование по выдвижению кандидата в губернаторы на альтернативной основе, чтобы соблюсти базовые демократические принципы, федеральным руководством было проигнорировано».

«Проявленный федеральным руководством партии волюнтаризм привел ситуацию к расколу в свердловском региональном отделении. Ряд делегатов написали заявление о выходе из партии. Фактически региональное отделение прекратило своё существование», — добавил экс-мэр Первоуральска.

В середине мая Ройзман заявил о том, что намерен идти на выборы губернатора Свердловской области от партии «Яблоко».

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