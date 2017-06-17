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12:37 (мск), источник: Publika.md

Венецианская комиссия не рекомендует менять избирательную систему

Ряд технических и юридических рекомендаций дала молдавским властям Венецианская комиссия для изменения избирательной системы.

Источник: Publika.md

Об этом сообщил спикер Андриан Канду по итогам заседания в Венеции. По его словам, рекомендации учтут при подготовке проекта для второго чтения.

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«Рекомендаций много — технических и юридических. Речь идет о формировании избирательных округов, о голосовании диаспоры и жителей Приднестровья. Мы взяли на себя ряд обязательств и выполним их. Члены Венецианской комиссии подчеркнули, что изменение избирательной системы — это суверенное право и суверенный выбор Молдовы. При этом комиссия не рекомендует менять избирательную систему в отсутствие широкого консенсуса», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

Демократы, между тем, объявили, что тщательно проанализируют рекомендации международных экспертов и адаптируют к ним проект закона о смешанной системе.

Также ДПМ намерена организовать консультации с депутатами и иностранными партнерами и поддержать поправки, предложенные по итогам этих консультаций, чтобы дать людям право напрямую избирать депутатов.

В первом чтении проект закона о переходе к смешанной системе одобрили 74 законодателя. Предполагает документ, что на следующих выборах 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Высказалась Венецианская комиссия и о проекте поправок в Конституцию, дающих президенту дополнительные возможности распустить парламент.

«По мнению комиссии, полномочий, указанных в Конституции сейчас, достаточно. В дополнительных возможностях роспуска парламента нет необходимости».

Согласно основному закону, президент может распустить парламент в случае неспособности назначить правительство. Или если за три месяца депутаты не примут ни одного закона.

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