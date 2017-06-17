Минск и Москва подводят итоги Союзного Совмина
На заседании в
На заседании в
МИНСК, 17 июн — Sputnik. В правительстве Беларуси подвели итоги состоявшегося в пятницу в
В рамках визита состоялась встреча Кобякова с Медведевым, на которой были рассмотрены вопросы
«В рамках повестки заседания рассмотрено 20 вопросов, касающихся взаимодействия в
Рассмотрены прогнозные балансы спроса и предложения по основным видам продукции, индикативные балансы
Подводя итоги заседания, в беседе с журналистами Кобяков отметил, что состоялась содержательная дискуссия практически по всем вопросам взаимодействия.
«На нашей двусторонней встрече с Дмитрием Анатольевичем мы подробно обсудили возможности для наращивания взаимодействия в торговле, экономике, инвестиционной сфере, промышленности и сельском хозяйстве. Договорились и далее в первоочередном порядке заниматься укреплением экономического взаимодействия как одной из основ Союзного государства», — отметил белорусский премьер.
По его словам, в экономической сфере взаимодействие направлено в первую очередь на сохранение и углубление кооперационных связей, а также снятие барьеров и ограничений во взаимной торговле для создания равных условий для субъектов хозяйствования. «По результатам сегодняшнего обсуждения мы приняли решения, которые позволят нам разрешить ряд проблемных вопросов по снятию взаимных ограничений в поставках продукции машиностроения», — проинформировал Кобяков.
То же самое касается и взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса. «В целях недопущения возникновения проблемных ситуаций при поставках сельскохозяйственной продукции будет продолжено эффективное взаимодействие по обмену оперативной информацией по линии санитарных служб и принятию необходимых мер», — добавил премьер.
Для реализации равных прав граждан Беларуси и России приняты решения, которые позволят обеспечить свободное перемещение граждан Российской Федерации и Беларуси через российские воздушные пункты пропуска.
Решение проблемы белорусских водителей.
Кобяков сообщил, что белорусским водителям не нужно будет получать российские права для работы в РФ, «Принято решение о признании национальных водительских удостоверений на территории Союзного государства», — сказал он.
В России с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий работать на территории РФ профессиональными шоферами водителям без российских национальных водительских удостоверений. Действие этого документа распространялось и на белорусов, которые получили водительское удостоверение в органах МВД Беларуси и работали водителями в российских компаниях.
«Кроме того, подтверждена договоренность, что все возникающие проблемные вопросы до того, как их будут рассматривать
В завершении рабочего визита премьер встретился с губернатором
Медведев ратует за промкооперацию.
Со своей стороны
«Для дальнейшего развития торговых связей, бизнеса, важно поощрять промышленную кооперацию, стимулировать приток инвестиций, снимать остающиеся барьеры и ограничения, создавать условия для равного доступа компаний на рынке двух стран, то есть, по сути, твердо следовать намеченному нами плану совместной работы», — сказал он на заседании Союзного Совмина.
В целом, говоря о двустороннем сотрудничестве России и Беларуси в рамках Союзного государства по итогам первых месяцев текущего года, Медведев отметил, что наблюдается позитивная динамика после некоторого спада, зафиксированного в 2016 году.
По его словам, заметное влияние на этот процесс оказывает укрепление национальных валют двух стран в последние полгода.
Некоторый спад в двустороннем экономическом взаимодействии Медведев объяснил тем, что руководству двух стран «пришлось немало дискутировать по условиям сотрудничества в энергетической сфере».
Пакет документов.
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Стороны подписали около 20 документов, в том числе постановления о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса Союзного государства, о прогнозных балансах спроса и предложения по важнейшим видам продукции на 2017 год, об индикативных балансах
Среди подписанных документов также постановления Совета министров Союзного государства о сохранении потенциала машиностроительного комплекса, о развитии малого и среднего предпринимательства. Беларусь и Россия подписали также документ об итогах