Минск и Москва подводят итоги Союзного Совмина

МИНСК, 17 июн — Sputnik. В правительстве Беларуси подвели итоги состоявшегося в пятницу в Санкт-Петербурге заседания Совета министров Союзного государства, в котором с белорусской стороны принял участие премьер-министр Андрей Кобяков, с российской — глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев.

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В рамках визита состоялась встреча Кобякова с Медведевым, на которой были рассмотрены вопросы белорусско-российского взаимодействия. Переговоры прошли как в узком, так и в расширенном составах. Далее главы правительств приняли участие в заседании Совета министров Союзного государства.

«В рамках повестки заседания рассмотрено 20 вопросов, касающихся взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической, миграционной и других областях. Особое внимание уделено перспективам развития машиностроительного комплекса Союзного государства и сотрудничества в агропромышленной сфере», — сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Рассмотрены прогнозные балансы спроса и предложения по основным видам продукции, индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на текущий год. Ряд вопросов будет вынесен на обсуждение Высшего государственного совета, заседание которого состоится 30 июня.

Подводя итоги заседания, в беседе с журналистами Кобяков отметил, что состоялась содержательная дискуссия практически по всем вопросам взаимодействия.

«На нашей двусторонней встрече с Дмитрием Анатольевичем мы подробно обсудили возможности для наращивания взаимодействия в торговле, экономике, инвестиционной сфере, промышленности и сельском хозяйстве. Договорились и далее в первоочередном порядке заниматься укреплением экономического взаимодействия как одной из основ Союзного государства», — отметил белорусский премьер.

По его словам, в экономической сфере взаимодействие направлено в первую очередь на сохранение и углубление кооперационных связей, а также снятие барьеров и ограничений во взаимной торговле для создания равных условий для субъектов хозяйствования. «По результатам сегодняшнего обсуждения мы приняли решения, которые позволят нам разрешить ряд проблемных вопросов по снятию взаимных ограничений в поставках продукции машиностроения», — проинформировал Кобяков.

То же самое касается и взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса. «В целях недопущения возникновения проблемных ситуаций при поставках сельскохозяйственной продукции будет продолжено эффективное взаимодействие по обмену оперативной информацией по линии санитарных служб и принятию необходимых мер», — добавил премьер.

Для реализации равных прав граждан Беларуси и России приняты решения, которые позволят обеспечить свободное перемещение граждан Российской Федерации и Беларуси через российские воздушные пункты пропуска.

Решение проблемы белорусских водителей.

Кобяков сообщил, что белорусским водителям не нужно будет получать российские права для работы в РФ, «Принято решение о признании национальных водительских удостоверений на территории Союзного государства», — сказал он.

В России с 1 июня вступил в силу закон, запрещающий работать на территории РФ профессиональными шоферами водителям без российских национальных водительских удостоверений. Действие этого документа распространялось и на белорусов, которые получили водительское удостоверение в органах МВД Беларуси и работали водителями в российских компаниях.

«Кроме того, подтверждена договоренность, что все возникающие проблемные вопросы до того, как их будут рассматривать премьер-министры, будут оперативно решаться на площадке группы высокого уровня Совета министров Союзного государства, которую возглавляют первые вице-премьеры», — сказал Кобяков.

В завершении рабочего визита премьер встретился с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Медведев ратует за промкооперацию.

Со своей стороны премьер-министр РФ отметил, что Минску и Москве для дальнейшего наращивания двустороннего экономического сотрудничества нужно укреплять промышленную кооперацию, стимулировать наращивание инвестиций и снимать остающиеся ограничения.

«Для дальнейшего развития торговых связей, бизнеса, важно поощрять промышленную кооперацию, стимулировать приток инвестиций, снимать остающиеся барьеры и ограничения, создавать условия для равного доступа компаний на рынке двух стран, то есть, по сути, твердо следовать намеченному нами плану совместной работы», — сказал он на заседании Союзного Совмина.

В целом, говоря о двустороннем сотрудничестве России и Беларуси в рамках Союзного государства по итогам первых месяцев текущего года, Медведев отметил, что наблюдается позитивная динамика после некоторого спада, зафиксированного в 2016 году.

По его словам, заметное влияние на этот процесс оказывает укрепление национальных валют двух стран в последние полгода.

Некоторый спад в двустороннем экономическом взаимодействии Медведев объяснил тем, что руководству двух стран «пришлось немало дискутировать по условиям сотрудничества в энергетической сфере».

Пакет документов.

В пресс-службе белорусского правительства также проинформировали, что по итогам заседания Союзного Совмина был подписан пакет документов.

Стороны подписали около 20 документов, в том числе постановления о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса Союзного государства, о прогнозных балансах спроса и предложения по важнейшим видам продукции на 2017 год, об индикативных балансах топливно-энергетических ресурсов на 2017 год, об основных направлениях формирования единого научно-технологического пространства.