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11:46 (мск), источник: РИА Новости

Ройзмана выдвинут кандидатом на выборы свердловского губернатора 19 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Председатель городской думы Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил РИА Новости, что выдвижение его кандидатуры на выборы губернатора Свердловской области от партии «Яблоко» состоится 19 июня в Москве.

Источник: РИА Новости

В субботу в Екатеринбурге проходит партийная конференция «Яблока», на которой предполагалось выдвинуть кандидатуру на должность свердловского губернатора. Основным претендентом назывался Ройзман. Утром на сайте свердловского отделения партии появилось заявление его лидера Юрия Переверзева, в котором тот объявил о несогласии с кандидатурой Ройзмана, сложении своих полномочий и выходе из партии.

«Комментировать тут нечего, выдвижение состоится в понедельник в Москве», — сказал Ройзман.

Ранее в свердловский облизбирком документы для участия в выборах губернатора подали шесть человек, в том числе временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Куйвашев.

Комментарии
1
Лариса Калинина
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