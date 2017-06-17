Ройзмана выдвинут кандидатом на выборы свердловского губернатора 19 июня

В субботу в Екатеринбурге проходит партийная конференция «Яблока», на которой предполагалось выдвинуть кандидатуру на должность свердловского губернатора. Основным претендентом назывался Ройзман. Утром на сайте свердловского отделения партии появилось заявление его лидера Юрия Переверзева, в котором тот объявил о несогласии с кандидатурой Ройзмана, сложении своих полномочий и выходе из партии.

«Комментировать тут нечего, выдвижение состоится в понедельник в Москве», — сказал Ройзман.

Ранее в свердловский облизбирком документы для участия в выборах губернатора подали шесть человек, в том числе временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Куйвашев.