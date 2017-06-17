Идеологического раскола в «Яблоке», заявил Явлинский

На конференции «Яблока» в субботу предполагалось выдвинуть кандидатуру на должность свердловского губернатора. Однако утром на сайте свердловского отделения партии появилось заявление его лидера Юрия Переверзева, в котором тот объявил о несогласии с кандидатурой мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сложении своих полномочий и выходе из партии.

«Я не вижу никакого раскола, идеологического раскола в нашей партии нет. Люди периодически выходят из партии, мы желаем им всего хорошего. Все — живые люди. Подобные дискуссии наблюдаются у нас и в ряде других городов», — сказал Явлинский.

Ройзман ранее сообщил РИА Новости, что его кандидатура на выборы губернатора Свердловской области от «Яблока» будет выдвинута 19 июня в Москве.