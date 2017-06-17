Советник Трампа опроверг предположения о смягчении подхода к России
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп занимает твердую позицию по украинскому вопросу, заявил его советник вопросам кибербезопасности,
Москва. 17 июня. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп занимает твердую позицию по украинскому вопросу, заявил его советник вопросам кибербезопасности,
«Украина, свободная от российской оккупации — один из важных интересов США, и Трамп будет настаивать на этом интересе, и будет достигать его», — заявил Джулиани в интервью украинскому журналу «Новое Время».
Он не согласился с мнением, что администрация Трампа показывает себя очень мягкой в отношениях с Россией. По словам Джулиани, впечатление о мягкости по отношению к России может сложиться из некоторых комментариев Трампа в ходе предвыборной кампании.
Став президентом, Трамп более глубоко вникает в суть международных отношений, считает его советник. В пример он привел Сирию. «Трамп приказал бомбить сирийскую военную базу, и понятно, что в своих действиях интересы США он ставит гораздо выше интересов России», — сказал Джулиани.