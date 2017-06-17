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13:27 (мск), источник: ТАСС

Путин: новые санкции США не поставят РФ в тупик, но двусторонние связи осложнят

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Введение Соединенными Штатами новых санкций против России не поставит страну в тупик, однако такая политика вредит двусторонним отношениям. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву.

Источник: AP 2017

«Важно только отметить, что чего бы ни происходило, — конечно, наверное, надо еще посмотреть, во что в конечном итоге это выльется, — но чего бы ни было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик», — уверен президент РФ.

«Что-то, наверное, нам придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать, на что-то обратить дополнительное внимание, но это (ужесточение санкций) не приведет к тупику или какому-нибудь коллапсу», — убежден Путин.

«Но это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения», — предупредил глава государства. «Я считаю, что это вредно», — сказал он. «Но сейчас говорить о каких-то ответных шагах (на усиление санкций) преждевременно, надо посмотреть, чем это закончится», — добавил президент.

Проект ужесточения санкций

15 июня Сенат Конгресса США одобрил новый законопроект, предусматривающий ужесточение режима односторонних санкций в отношении России. Документ теперь должна принять Палата представителей, после чего он отправится на подпись к президенту США Дональду Трампу.

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В первую очередь, законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне санкций, введенных в прошлые годы экс-президентом США Бараком Обамой в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и с воссоединением Крыма с Россией. Это также коснется ограничений, которые Обама применил в конце 2016 года в отношении граждан РФ, подозреваемых Вашингтоном в кибератаках против американских политических институтов.

Если законопроект будет подписан Трампом, конкретно эти санкции можно будет отменить только посредством принятия другого закона, Белый дом по своей воле это сделать не сможет. Кроме этого, законодатели хотят лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим.

Согласно тексту проекта, глава государства также должен будет ввести санкции против тех, кто оказывает «значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку» правительству Сирии.

Президенту США дается право «наложить санкции на тех лиц, которые, по его мнению, инвестируют средства… а также продают, дают в аренду или предоставляют Российской Федерации… товары, услуги, технологии, информацию или поддержку» при строительстве трубопроводов для поставок энергоресурсов на экспорт на определенные суммы.

Иными словами, в Сенате хотят ввести запрет на технологическое содействие России при создании трубопроводов.

Глава американского государства также будет обязан внести в черные списки иностранных граждан, «вкладывающих значительные инвестиции» в российские проекты по добыче нефти, если «это не противоречит национальным интересам Соединенных Штатов».

Руководитель страны, согласно инициативе сенаторов, также должен будет применить санкции к тем, кто способствует «приватизации государственных активов» в Российской Федерации, но в том случае, если это позволяет должностным лицам РФ, их приближенным и членам их семей «незаконно получать прибыль». Данная статья может применяться только к тем, кто материально способствует приватизации, вкладывая в это от 10 млн долларов.

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Приняв законопроект, Сенат США вводит запрет для американских физических лиц и компаний на проведение транзакций, сделок и предоставление кредитов сроком дольше, чем 14 дней. Сейчас это ограничение составляет 90 дней. Отдельно прописаны новые ограничения, которые должны коснуться энергетических компаний. Время проведения сделок с американскими партнерами, согласно тексту, не должно превышать 30 дней.

Реакция в Европе

В законопроект включена постановляющая статья, согласно которой Соединенные Штаты должны продолжать выступать против реализации проекта «Северный поток-2», а также придать приоритетное значение экспорту американского сырья.

Эти меры вызвали резкую критику со стороны Австрии и ФРГ. Официальные Вена и Берлин заявили, что предлагаемые американскими законодателями меры противоречат международному праву, угрожают энергобезопасности Европы и вредят урегулированию ситуации на Украине. Кроме того, по их мнению, единственной целью этих санкций является попытка продавить на европейский рынок американский сжиженный природный газ, убрав с него голубое топливо из России.

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