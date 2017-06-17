Глава Самары Олег Фурсов посетил молодежный форум «iВолга»

Мэр ознакомился с работой смен, пообщался с организаторами форума и молодежью.

Также он принял участие в открытии передвижной выставки «Самара-2018». Она призвана рассказать об этапах подготовки города к главному спортивному событию 2018 г., а также об истории Самарского края и о том наследии, которое останется после чемпионата.

Экспозиция выставки позволяет ознакомиться с историей региона и его достижениями. Большинство экспонатов изготовлено с помощью 3D принтера. Они представляют собой уменьшенные копии Ладьи, ракеты-носителя «Союз», монумента Славы — всего того, что символизирует Самару.

«Выставка дает уникальную возможность наиболее полно рассказать гостям о нашем городе, регионе, — отметил он. Предстоящий чемпионат — событие международного уровня и оно, безусловно, влияет на многие аспекты жизни города. От того, как мы подготовимся к чемпионату, как его проведем, как покажем себя Европе и всему миру, зависит то, как город дальше будет развиваться», поделился своими впечатлениями от увиденного глава Самары.

Отметим, что выставка «Самара 2018» по завершении форума «iВолга-2017» продолжит свою работу в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни им. Грушина, а затем разместится на набережной в районе бассейна ЦСКА ВВС.