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13:44 (мск), источник: УНИАН

Порошенко подписал отмену «закона Савченко»

Закон вносит изменения в часть 5 статьи 72 «Правила сложения наказаний и зачисление срока предыдущего заключения» Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНИАН

В субботу, 17 июня, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно правила сложения наказаний и зачисление срока предыдущего заключения» № 2046-VIII. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Закон был принят Верховной Радой 18 мая 2017 года.

Принятие законодательного акта направлено на улучшение состояния обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств.

Законом предлагается изложить в новой редакции часть пятая статьи 72 «Правила сложения наказаний и зачисление срока предыдущего заключения» Уголовного кодекса Украины, согласно которой предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания в случае осуждения к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части первой настоящей статьи.

Согласно закону при назначении наказаний, не указанных в части первой настоящей статьи, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или полностью освободить осужденного от его отбывания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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