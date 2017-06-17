Президент РТ принял участие в приготовлении «Большой казанской ухи» на 4 тысячи человек
Фестиваль «FISH ka» также посетили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, Мэр Казани Ильсур Метшин и др.
Фестиваль «FISH ka» также посетили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, Мэр Казани Ильсур Метшин и др.
17 июня в столице Татарстана в рамках рыбной недели, которая проходит в городе с 16 по 22 июня, приготовили «Большую казанскую уху» на 4 тысячи человек. Площадку фестиваля «FISH ka» у Центра семьи «Казан» посетили Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель Министра сельского хозяйства РФ — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, Мэр Казани Ильсур Метшин, первый заместитель
Для проведения первого гастрономического рыбного фестиваля в Казани была выбрана живописная территория возле реки Казанки, на набережной развернулась «кухня» фестиваля и площадки с развлечениями для детей и взрослых. Помимо творческих занятий и лекториев о правильном питании на площадке возле «Чаши» любой желающий может посмотреть, как работают ремесленники, приобрести сувениры и отведать рыбную продукцию. Так, 15 предприятий питания Казани и 5 предприятий «Татпотребсоюза» представили гостям фестиваля свой ассортимент блюд из рыбы и уху, приготовленную по разным рецептам. Отметим, что все блюда, приготовлены из рыбы, выращенной в хозяйствах Татарстана.
Для юных казанцев организаторы предусмотрели отдельную программу, в рамках которой ребята могут посоревноваться в меткости в игре «Накорми казанского кота», поучаствовать в квесте «Клевый клев» и искупаться в сухом бассейне. Также родители с детьми могут посетить
Главным событием рыбной недели стало приготовление тысячелитрового рыбного супа российским актером, телеведущим Оскаром Кучерой вместе с известными
Необычный фестиваль на набережной Казанки привлек как туристов, так и жителей города. Как отметила жительница Казани Ралина Исмагилова, рыбная неделя выдалась отличной. «Я очень люблю рыбу и поэтому “FISH ka” мне понравилась. Где я еще бесплатно попробую такую уху из карпа, форели и белуги?», — сказала девушка. Разделили мнение горожанки и другие гости фестиваля, некоторые из которых пришли отведать ухи со своими ложками и даже тарелками. Всего в первый день фестиваля, 16 июня, праздник посетили 3 тысячи человек, а сегодня, 17 июня, организаторы ожидают порядка 7 тысяч зрителей, которые придут, чтобы посмотреть на кулинарную битву с Оскаром Кучерой.
Напомним, в дни проведения Кубка конфедераций в Казани проходит гастрономическая рыбная неделя, в течение которой 32 ресторана города будут предлагать свои лучшие рыбные блюда жителям и гостям города. Специально для рыбной недели в меню ресторанов были введены блюда из местной рыбы, а в нескольких заведениях проводятся