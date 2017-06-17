Президент РТ принял участие в приготовлении «Большой казанской ухи» на 4 тысячи человек

17 июня в столице Татарстана в рамках рыбной недели, которая проходит в городе с 16 по 22 июня, приготовили «Большую казанскую уху» на 4 тысячи человек. Площадку фестиваля «FISH ka» у Центра семьи «Казан» посетили Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель Министра сельского хозяйства РФ — руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, Мэр Казани Ильсур Метшин, первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов и другие.

Для проведения первого гастрономического рыбного фестиваля в Казани была выбрана живописная территория возле реки Казанки, на набережной развернулась «кухня» фестиваля и площадки с развлечениями для детей и взрослых. Помимо творческих занятий и лекториев о правильном питании на площадке возле «Чаши» любой желающий может посмотреть, как работают ремесленники, приобрести сувениры и отведать рыбную продукцию. Так, 15 предприятий питания Казани и 5 предприятий «Татпотребсоюза» представили гостям фестиваля свой ассортимент блюд из рыбы и уху, приготовленную по разным рецептам. Отметим, что все блюда, приготовлены из рыбы, выращенной в хозяйствах Татарстана.

Для юных казанцев организаторы предусмотрели отдельную программу, в рамках которой ребята могут посоревноваться в меткости в игре «Накорми казанского кота», поучаствовать в квесте «Клевый клев» и искупаться в сухом бассейне. Также родители с детьми могут посетить мастер-классы по живописи и лепке, поучаствовать в «поедательном» чемпионате печенья в форме рыбок, увидеть белугу из цветов и лимонов.

Главным событием рыбной недели стало приготовление тысячелитрового рыбного супа российским актером, телеведущим Оскаром Кучерой вместе с известными шеф-поварами РТ Дмитрием Дьяковым и Максимом Агуреевым. В готовке «Большой казанской ухи» на 4 тысячи порций поучаствовал и Рустам Минниханов, который отправил в казан основные ингредиенты. Также гости заглянули на площадку одного из лекториев, где рассказывали о здоровом питании, и попробовали в одном из торговых рядов блюда из рыбы. И. Шестаков вместе с Р. Миннихановым приняли участие в мастер-классе по ковке и изготовили символ фестиваля — железную рыбку.

Необычный фестиваль на набережной Казанки привлек как туристов, так и жителей города. Как отметила жительница Казани Ралина Исмагилова, рыбная неделя выдалась отличной. «Я очень люблю рыбу и поэтому “FISH ka” мне понравилась. Где я еще бесплатно попробую такую уху из карпа, форели и белуги?», — сказала девушка. Разделили мнение горожанки и другие гости фестиваля, некоторые из которых пришли отведать ухи со своими ложками и даже тарелками. Всего в первый день фестиваля, 16 июня, праздник посетили 3 тысячи человек, а сегодня, 17 июня, организаторы ожидают порядка 7 тысяч зрителей, которые придут, чтобы посмотреть на кулинарную битву с Оскаром Кучерой.