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18:26 (мск), источник: Вести Сочи

МВД опровергло информацию о подготовке теракта в Сочи

Главное управление МВД РФ по Краснодарскому краю сообщило о распространяемых слухах о подготовке теракта в Сочи.

Главное управление МВД РФ по Краснодарскому краю сообщило о распространяемых слухах о подготовке теракта в Сочи.

«Рспространяемое посредством мессенджера “WhatsApp” со ссылкой на ФСБ на бланке ОАО “СОЧИХОЛОД” сообщение о подготовке на территории города Сочи террористического акта не соответствует действительности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полиция просит жителей и гостей Сочи соблюдать спокойствие, ситуация в городе находится под контролем.

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