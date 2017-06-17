МВД опровергло информацию о подготовке теракта в Сочи

Главное управление МВД РФ по Краснодарскому краю сообщило о распространяемых слухах о подготовке теракта в Сочи.

«Рспространяемое посредством мессенджера “WhatsApp” со ссылкой на ФСБ на бланке ОАО “СОЧИХОЛОД” сообщение о подготовке на территории города Сочи террористического акта не соответствует действительности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Полиция просит жителей и гостей Сочи соблюдать спокойствие, ситуация в городе находится под контролем.