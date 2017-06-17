Министр здравоохранения Кубани принял роды в перинатальном центре Сочи

Филиппов принял участите в родах местной жительницы, которой пришлось делать кесарево сечение. На свет появился мальчик весом 4 кг 150 г и ростом 56 см.

После операции Филиппов принял участие в консилиуме по другой пациентке, по результатам которого решили провести экстренное родоразрешение. В итоге родился еще один ребенок, передали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

На счету министра здравоохранения более 10 тыс. родов.

Как сообщали Юга.ру, Евгений Филиппов занял пост министра здравоохранения Кубани в 2013 году, ранее он был главврачом сочинской больницы № 9. В 2015 году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

День медицинского работника в России отмечают в третье воскресенье июня.