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17:10 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев выразил соболезнования Германии в связи с кончиной Гельмута Коля

Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Германии в связи с кончиной Гельмута Коля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

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11
фотографий
11
фотографий

Телеграмма соболезнования Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с кончиной Гельмута Коля опубликована на официальном сайте Президента РК. Отмечается, что Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о кончине бывшего канцлера Германии Гельмута Коля.

«Будучи достойным сыном и патриотом своего народа, Коль оставил неизгладимый след в мировой истории в качестве выдающегося государственного деятеля, сыгравшего основную роль в объединении своей страны и развитии европейской интеграции. Коль навсегда останется в памяти народа Казахстана как мудрая личность, внесшая большой вклад в установление и укрепление двусторонних дружественных отношений. Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным покойного и всему народу Германии», — говорится в телеграмме.

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