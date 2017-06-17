Назарбаев выразил соболезнования Германии в связи с кончиной Гельмута Коля

Телеграмма соболезнования Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель в связи с кончиной Гельмута Коля опубликована на официальном сайте Президента РК. Отмечается, что Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о кончине бывшего канцлера Германии Гельмута Коля.

«Будучи достойным сыном и патриотом своего народа, Коль оставил неизгладимый след в мировой истории в качестве выдающегося государственного деятеля, сыгравшего основную роль в объединении своей страны и развитии европейской интеграции. Коль навсегда останется в памяти народа Казахстана как мудрая личность, внесшая большой вклад в установление и укрепление двусторонних дружественных отношений. Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным покойного и всему народу Германии», — говорится в телеграмме.