Андриан Канду: Нынешняя избирательная система себя изжила, необходимы перемены
Нынешняя избирательная система себя изжила, и перемены необходимы.
Нынешняя избирательная система себя изжила, и перемены необходимы.
Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду по возвращении с заседания Венецианской комиссии, где обсуждался проект о переходе к системе смешанной. Спикер отметил, что с изменением процедуры голосования изменится и политический класс. А рекомендации экспертов учтут при доработке законопроекта.
«Нынешнюю избирательную систему, действующую с 94 года, можно назвать провальной. Коррупция, постоянные политические кризисы, неэффективная работа в коалициях и многое другое. Вот что даёт нам нынешняя избирательная система. Одна из главных причин, лежащих в основе нашего предложения об изменении избирательной системы, — это стремление изменить политический класс», — сказал председатель парламента Андриан Канду.
Эксперты Венецианской комиссии, по словам спикера, отметили разделение молдавского общества в вопросе изменения избирательной системы.
«Если бы мы ориентировались только на поляризацию общества, то не начинали бы ни экономическую реформу, ни пенсионную, ни административную, потому что все они воспринимаются
Спикер подчеркнул, что большинство жителей республики и большинство непарламентских партий выступают за изменение избирательной системы.
«Все последние соцопросы ясно показали — более 60 процентов хотят изменения избирательной системы. В поддержку этих изменений собрано 850 тысяч подписей. Две трети мэров — это больше 500 — подписались за изменение избирательной системы. Этого хочет большинство непарламентских партий, гражданское общество и конечно большинство депутатов».
Изменение избирательной системы, как напомнил Андриан Канду, было предвыборным обещанием, которое нужно сдержать.
«Мы будем действовать так, как обещали гражданам. И так, как хочет большинство из них. Конечно, мы учтем рекомендации Венецианской комиссии и внесем поправки в проект закона», — добавил председатель парламента Андриан Канду.
Лидер парламентской группы
«Даже юридические рекомендации требуют обсуждения, потому что мнения есть разные. А надеюсь, что компромисс будет найден», — отметил лидер парламентской группы НЕПМ Валерий Гилецкий.
Венецианская комиссия дала молдавским властям ряд технических и юридических рекомендаций — в частности, о формировании избирательных округов на левом берегу Днестра и за границей. А также — о продвижении женщин в политике.