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17:51 (мск), источник: Publika.md

Андриан Канду: Нынешняя избирательная система себя изжила, необходимы перемены

Нынешняя избирательная система себя изжила, и перемены необходимы.

Источник: Publika.md

Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду по возвращении с заседания Венецианской комиссии, где обсуждался проект о переходе к системе смешанной. Спикер отметил, что с изменением процедуры голосования изменится и политический класс. А рекомендации экспертов учтут при доработке законопроекта.

«Нынешнюю избирательную систему, действующую с 94 года, можно назвать провальной. Коррупция, постоянные политические кризисы, неэффективная работа в коалициях и многое другое. Вот что даёт нам нынешняя избирательная система. Одна из главных причин, лежащих в основе нашего предложения об изменении избирательной системы, — это стремление изменить политический класс», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

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Эксперты Венецианской комиссии, по словам спикера, отметили разделение молдавского общества в вопросе изменения избирательной системы.

«Если бы мы ориентировались только на поляризацию общества, то не начинали бы ни экономическую реформу, ни пенсионную, ни административную, потому что все они воспринимаются по-разному. Есть те, кто выступает против, но для нас важно, чего хочет большинство».

Спикер подчеркнул, что большинство жителей республики и большинство непарламентских партий выступают за изменение избирательной системы.

«Все последние соцопросы ясно показали — более 60 процентов хотят изменения избирательной системы. В поддержку этих изменений собрано 850 тысяч подписей. Две трети мэров — это больше 500 — подписались за изменение избирательной системы. Этого хочет большинство непарламентских партий, гражданское общество и конечно большинство депутатов».

Изменение избирательной системы, как напомнил Андриан Канду, было предвыборным обещанием, которое нужно сдержать.

«Мы будем действовать так, как обещали гражданам. И так, как хочет большинство из них. Конечно, мы учтем рекомендации Венецианской комиссии и внесем поправки в проект закона», — добавил председатель парламента Андриан Канду.

Лидер парламентской группы Народно-европейской партии Валерий Гилецкий добавил, что рекомендации Венецианской комиссии вынесут на широкое обсуждение.

«Даже юридические рекомендации требуют обсуждения, потому что мнения есть разные. А надеюсь, что компромисс будет найден», — отметил лидер парламентской группы НЕПМ Валерий Гилецкий.

Венецианская комиссия дала молдавским властям ряд технических и юридических рекомендаций — в частности, о формировании избирательных округов на левом берегу Днестра и за границей. А также — о продвижении женщин в политике.

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