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18:49 (мск), источник: Publika.md

Майя Санду надеется убедить парламентское большинство не менять систему выборов

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду при этом все еще надеется переубедить парламентское большинство.

Источник: Publika.md

И хочет заручиться поддержкой европейских структур. Хотя в поддержку изменения избирательной системы высказываются 60% жителей страны.

Майя Санду объявила, что собирается в Брюссель, где у нее запланированы встречи с евродепутатами и представителями Европейской комиссии.

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«Подчеркиваю — мы попросим европейские структуры помочь нам убедить власти не менять избирательную систему, потому что это нанесет ущерб демократическому процессу», — сказала председатель PAS Майя Санду.

Председатель парламента Андриан Канду ответил на это, что парламент будет руководствоваться мнением большинства жителей страны.

«Нельзя не принимать во внимание пожелания большинства граждан Молдовы. Я уверен, что официальный Брюссель это понимает. А мы — парламент и правительство — продолжим тесное сотрудничество с нашими европейскими партнерами», — отметил председатель парламента Андриан Канду.

Соцопросы показывают, что перехода к смешанной или мажоритарной избирательной системе хочет большинство жителей республики. В поддержку перемен собрано 850 тысяч подписей. Также инициативу поддержал ряд НПО и непарламентских партий.

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