ЛДПР и КПРФ в Калининградской области определились с кандидатами в губернаторы

В Калининградской области определились с кандидатами на пост губернатора области региональные отделения КПРФ и ЛДПР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на областную избирательную комиссию.

«Региональные отделения КПРФ и ЛДПР сегодня на партийных конференциях выдвинули кандидатов на пост губернатора», — сказали в облизбиркоме. От КПРФ выдвинут первый секретарь Калининградского обкома партии Игорь Ревин. Региональное отделение ЛДПР выдвинуло кандидатуру координатора отделения Евгения Мишина. Необходимые документы будут представлены в облизбирком в ближайшее время.

Напомним, ранее стало известно, что своего кандидата на пост губернатора выдвинуло региональное отделение партии «Российская экологическая партия “Зеленые”» — им стала эколог Екатерина Тимофеева. Также стало известно, что претендент на пост губернатора от ЛДПР Евгений Мишин сломал ногу во время игры в футбол.

Досрочные выборы губернатора области назначены на 10 сентября 2017 года.