Климкин заявил, что НАТО есть чему поучиться у Украины

«Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет», — добавил Климкин.

«Западный альянс должен готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас», — сказал он.

Киев стремится в НАТО и закрепляет это в законе о нацбезопасности

Вступление Украины в ЕС, по его словам, произойдет тогда, когда к этому будет готов сам Евросоюз. При этом дипломат высказал мнение, что Брюссель мог бы больше помогать Киеву.

«Восприятие Украины в ЕС спустя три года после Майдана резко изменилось в положительном направлении. Поддержка есть. Но достаточно ли ЕС делает для Украины? Возможно, не совсем», — заявил Климкин.

Ранее Верховная рада приняла закон о закреплении членства Украины в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики. Между тем для вступления в альянс Киев должен соответствовать ряду критериев, а выполнение этих условий потребует много времени, заявлял экс-генсек организации Андерс Фог Расмуссен.

При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, в то время как Украина претендует на Крым, вошедший в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.