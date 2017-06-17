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19:47 (мск), источник: РИА Новости

Климкин заявил, что НАТО есть чему поучиться у Украины

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью австрийскому журналу Profil заявил, что Киев может принести пользу НАТО.

Источник: AP 2017

«Западный альянс должен готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас», — сказал он.

«Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет», — добавил Климкин.

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Вступление Украины в ЕС, по его словам, произойдет тогда, когда к этому будет готов сам Евросоюз. При этом дипломат высказал мнение, что Брюссель мог бы больше помогать Киеву.

«Восприятие Украины в ЕС спустя три года после Майдана резко изменилось в положительном направлении. Поддержка есть. Но достаточно ли ЕС делает для Украины? Возможно, не совсем», — заявил Климкин.

Ранее Верховная рада приняла закон о закреплении членства Украины в НАТО в качестве приоритета ее внешней политики. Между тем для вступления в альянс Киев должен соответствовать ряду критериев, а выполнение этих условий потребует много времени, заявлял экс-генсек организации Андерс Фог Расмуссен.

При этом НАТО не принимает страны, у которых есть территориальные споры, в то время как Украина претендует на Крым, вошедший в состав России по итогам референдума в марте 2014 года.

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