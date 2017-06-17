Савченко прокомментировала отмену «закона Савченко»

Савченко сообщила, что обращалась в администрацию президента с предложениями ветировать внесение изменений в Уголовный кодекс и внести изменения в «закон Савченко».

Нардеп отметила, что президент вместо того, чтобы подписывать закон об отмене «закона Савченко», мог бы ветировать его и предложить внести изменения в первоначальный закон для того, чтобы сбалансировать его нормы, сообщает «112 Украина».

«Я обращалась в администрацию президента в Филатова и Ковальчука. Конечно, у них не было времени принять меня лично, но в их секретариате я сказала, чтобы они предложили президенту ветировать этот закон и предложить внести изменения, которые я разрабатывала с офисом омбудсмена и союзом адвокатов Киев. Мы разрабатывали изменения, которые могли бы сделать “закон Савченко” сбалансированным, который действительно работал бы на защиту прав людей», — сказала Надежда Савченко.

Сейчас, отметила Савченко, она будет обсуждать с уполномоченным по правам человека и депутатами возможности отмены решения президента. Кроме того, она намерена подготовить закон, целью которого будет сбалансировать систему правосудия.

«Омбудсмен может подавать в КСУ на отмену решения президента, как антиконституционный, 45 депутатов могут подавать такое заявление в КСУ. В принципе, я буду говорить с депутатами и с омбудсменом и так же будем готовить закон, который мог бы помочь и людям и правосудия сделать систему сбалансированной, а не такой, какой мы пользовались все 25 лет в Украине», — сказала Савченко.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 18 мая, приняла законопроект № 5534, который де-факто отменяет положения «закона Савченко» (день в СИЗО за два дня в тюрьме).

За время действия «закона Савченко» на волю досрочно вышли 8,7 тыс. Заключенных.

Народный депутат Надежда Савченко просила президента ветировать это решение Рады. Однако сегодня, 17 июня, Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения».