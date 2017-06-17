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17 июня, источник: РБК

Береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по иранским судам

В Персидском заливе береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по двум иранским рыболовецким суднам. В результате инцидента погиб один человек, сообщает иранский телеканал Press TV.

Источник: AFP 2017

Иранские рыбаки отклонились от курса из-за волнения на море. Представитель министерства внутренних дел Ирана Меджид Ака-Бабаи подчеркнул, что саудовские пограничники открыли огонь без выяснения ситуации.

Этот шаг саудовцев не совместим с общечеловеческими нормами, и даже если суда пересекли границу страны из-за волн, у них не было права по ним стрелять.
Меджид Ака-Бабаи
Министр внутренних дел Ирана

В МВД Ирана также отметили, что выясняют, действительно ли рыбаки вошли в территориальные воды Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия и Иран неоднократно выдвигали друг другу взаимные претензии о вмешательстве во внутренние дела и поддержке экстремистов. Так, 7 июня, после теракта в Тегеране, Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил саудовские власти в причастности к атаке. В апреле 2016 года власти Саудовской Аравии запретили иранским танкерам заходить в свои порты и ограничили их доступ в свои территориальные воды.

Комментарии
1
Игорь Смирнов
Саудиты не правы, очень часто из-за волнений в Атлантике, военные корабли США заходят в Черное море, нам теперь их тоже мочить?
Или просто улов рыбы отобрать у супостатов?
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