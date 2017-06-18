Первый авиарейс из Японии отправляется на южные Курилы

Источник: РИА Новости

До сих пор для таких поездок использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям южных Курил возможности посещать их самолетом.

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Как сообщалось ранее, рейс выполнит российская авиакомпания «Аврора». Согласно программе визита, распространенной накануне во время церемонии по случаю рейса в городке Накасибэцу, чартерный самолет вылетит из местного аэропорта в 08:30 по местному времени (02:30 мск) и прибудет на Кунашир в 9:45 (03:45 мск). В 11:15 (05:15 мск) он отправится на Итуруп и оттуда в 16:00 (10:00 мск) отбудет сначала на Кунашир и потом через два с небольшим часа вылетит обратно в Накасибэцу на Хоккайдо. В группу включены 70 японских граждан, которые еще в детстве покинули южные Курилы после Второй мировой войны, а также их родственники. Сопровождать их в поездке будут официальные лица, включая заместителя министра иностранных дел Японии Нобуо Киси. На церемонии в Накасибэцу он назвал открытие этого авиарейса «большим шагом» вперед в улучшении условий для посещений японцами четырех островов, которые в Токио называют «северными территориями». Отметив значение состоявшихся в декабре 2016 года в Японии и в апреле этого года в Москве саммитов двух стран, Киси выразил «надежду на то, что подобные усилия приведут к заключению мирного договора между Японией и Россией».

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