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02:30 (мск), источник: РИА Новости

Первый авиарейс из Японии отправляется на южные Курилы

НАКАСИБЭЦУ (о. Хоккайдо, Япония), 18 июн — РИА Новости. Первый чартерный авиарейс отправляется в воскресенье утром с японского острова Хоккайдо на южные Курилы с тем, чтобы бывшие их жители смогли посетить могилы своих предков в рамках безвизового обмена между двумя странами.

Источник: РИА Новости

До сих пор для таких поездок использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям южных Курил возможности посещать их самолетом.

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Как сообщалось ранее, рейс выполнит российская авиакомпания «Аврора».

Согласно программе визита, распространенной накануне во время церемонии по случаю рейса в городке Накасибэцу, чартерный самолет вылетит из местного аэропорта в 08:30 по местному времени (02:30 мск) и прибудет на Кунашир в 9:45 (03:45 мск). В 11:15 (05:15 мск) он отправится на Итуруп и оттуда в 16:00 (10:00 мск) отбудет сначала на Кунашир и потом через два с небольшим часа вылетит обратно в Накасибэцу на Хоккайдо.

В группу включены 70 японских граждан, которые еще в детстве покинули южные Курилы после Второй мировой войны, а также их родственники. Сопровождать их в поездке будут официальные лица, включая заместителя министра иностранных дел Японии Нобуо Киси. На церемонии в Накасибэцу он назвал открытие этого авиарейса «большим шагом» вперед в улучшении условий для посещений японцами четырех островов, которые в Токио называют «северными территориями». Отметив значение состоявшихся в декабре 2016 года в Японии и в апреле этого года в Москве саммитов двух стран, Киси выразил «надежду на то, что подобные усилия приведут к заключению мирного договора между Японией и Россией».

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Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.

Как сообщила РИА Новости бывшая жительница Кунашира Кацуко Марута (76 лет), она была вынуждена уехать с южных Курил, когда ей было всего четыре года. Уже несколько раз она ездила посещать могилы предков. «Я хотела, чтобы Япония и Россия были дружественными», — подчеркнула она.

Городок Накасибэцу расположен на юго-западной окраине Хоккайдо. Со смотровой вышки отсюда в ясную погоду виден Кунашир.

Накасибэцу окружают луга с пасущимися коровами, березовые и еловые леса, из облаков на горизонте поднимаются вершины гор.

С 1992 года в рамках безвизовых обменов в Японию приезжают и российские граждане, жители Кунашира, Шикотана и Итурупа. Школьники с южных Курил заезжали и в Накасибэцу, вместе со сверстниками из Японии налаживая отношения между будущими поколениями двух стран.

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