Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Донорам крови дают скидки на продукты, бытовую технику и авиабилеты
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
Российский Ми-8 снял подлодку США, вмерзшую в лед Арктики (видео)
СМИ: Россия наказывает Черногорию за НАТО
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: Путин высказался по вопросу федерализации Украины
Путин сказал, как РФ защитит Крым при нападении
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
Юлия Барановская хочет родить четвертого ребенка - СМИ
«Захотят убить – придут»: ООН о расправах ВСУ
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
14События недели в фотографиях
02:23 (мск), источник: РБК

ОАЭ предложили Западу организовать наблюдение за Катаром

Глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаршаш заявил о полном отсутствии доверия к Катару. Он предложил западным странам наладить систему наблюдения за деятельностью правительства Катара.

Источник: Reuters

Объединенные Арабские Эмираты предложили странам Запада создать механизм наблюдения за действиями Катара с тем, чтобы заставить его прекратить поддержку террористов. Об этом, как сообщает The Guardian, заявил министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

Читайте также
Посол ОАЭ в США предложил Вашингтону инструмент давления на Катар

По версии издания, Гаргаш прибыл в Лондон, чтобы организовать дипломатическую поддержку эмбарго Катара, объявленного арабскими странами.

«Речь идет об изменении поведения», — пояснил министр. «Если мы получим четкие стратегические сигналы о том, что Катар намерен измениться, что он прекратит финансирование исламистских боевиков, это станет основой для обсуждения, но нам нужна система мониторинга», — сказал Гаргаш.

«Мы им не доверяем. Существует нулевое доверие, но нам нужна система мониторинга, и нам нужны наши западные друзья для участия в ней», — добавил министр. По его словам, целью мониторинга должны стать гарантии того, что Катар не финансирует экстремистов, не укрывает их в Дохе, не оказывает поддержку «Братьям-мусульманам», «Хамасу», «Аль-Каиде» (деятельность в России запрещена).

Ранее 12 июня глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал их к деэскалации ситуации вокруг Катара и к ослаблению блокады этого ближневосточного государства. Заявление было сделано после встречи Джонсона с со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани. Вместе с тем на встрече с главой МИД Катара Джонсон призвал Доху «серьезно отнестись к озабоченности своих соседей». «Катар — партнер Великобритании в борьбе с терроризмом, но он должен принять срочные меры в связи с обвинениями в финансировании экстремистских групп», — заявил Джонсон.

Читайте также
Саудовская Аравия и ОАЭ смягчили воздушную блокаду Катара

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Египет и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. После этого к ним присоединились еще пять арабских государств. Все они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран. Кроме того, они обвинили Доху в том, что она укрывает лидеров исламистской организации «Братья-мусульмане» (признана в России террористической и запрещена), штаб-квартира которой расположена в Катаре, а также в финансировании и поддержке организаций «Аль-Каид​а» и «Исламское государство» (запрещены в России). Власти Катара в свою очередь все обвинения отвергли и назвали изоляцию со стороны арабских стран посягательством на суверенитет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что изоляция Катара арабскими странами является «бесчеловечной и противоречит исламским ценностям». Методы, которые используются в отношении Катара «неприемлемы», подчеркнул турецкий лидер. Он также выразил мнение, что разрешить эту кризисную ситуацию следует Саудовской Аравии.

Россия, Германия, США и Великобритания выразили обеспокоенность в связи с блокадой Катара. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявлял об угрозе военного конфликта. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Великобритании призывали к ослаблению блокады. Москва в свою очередь предлагала помощь Катару.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Бросалась в глаза разница»: эксперт о прямой линии с Путиным
Сборная России с победы стартовала на Кубке конфедераций
Климкин: НАТО есть чему поучиться у Украины
СМИ: Белый дом намерен смягчить законопроект о новых санкциях
Более 10 человек пострадали при взрыве в столице Колумбии
Очередь в библиотеку твитов Трампа растянулась на всю улицу
Береговая охрана Саудовской Аравии открыла огонь по судам Ирана
Спорт
В эту сборную хочется верить. Россия начала Кубок конфедераций Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с «сухой» победы. Один из голов — на счету Фёдора Смолова
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство (фото, видео) Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое-что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Мелкие магазины в Петербурге теснят крупных ритейлеров
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь