Мадуро обвинил Twitter в блокировке аккаунтов его сторонников

МЕХИКО, 18 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил местное отделение компании Twitter в намеренной блокировке аккаунтов последователей покойного главы государства Уго Чавеса, преемником которого он является.

Венесуэльский Twitter сегодня (в субботу) отключил тысячи аккаунтов людей, молодежи, рабочих, специалистов только за то, что они являются чавистами.

Он сказал это во время встречи со своими сторонниками, которая транслировалось через приложение Periscope. Как отметил президент, среди прочих была заблокирована официальная страница радиостанции Radio Miraflores, на которой выходит передача Мадуро «Час сальсы».

«Мы опубликуем фотографию тех, кто руководит венесуэльским Twitter, чтобы люди знали, кто несет ответственность за эти махинации», — добавил он.

В то же время Мадуро призвал своих сторонников не прекращать пользоваться социальными сетями. «Если они закроют тысячу аккаунтов, мы откроем еще 10 тысяч», — сказал он, подчеркнув, что «битва в социальных сетях очень важна».

В опубликованном на сайте Twitter списке городов, в которых у компании есть офисы, венесуэльских нет.