Россия провела испытания противоракеты системы ПРО

В пятницу совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган (РВСН), войск ПВО-ПРО ВКС России и представителей промышленности успешно проведен пуск противоракеты в ходе проведения работ по совершенствованию российской системы ПРО.

«В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель», — приводятся в сообщении слова заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ полковника Андрея Приходько.