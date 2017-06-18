Россия провела испытания противоракеты системы ПРО
Россия успешно провела с полигона
Россия успешно провела с полигона
В пятницу совместным боевым расчетом полигона
«В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель», — приводятся в сообщении слова заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ полковника Андрея Приходько.
Подчеркивается, что система противоракетной обороны стоит на вооружении соединения ПРО