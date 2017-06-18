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05:08 (мск), источник: ТАСС

Авиарейс на южные Курилы из Японии перенесен на 19 июня из-за непогоды

Бывшие жители южных Курил собирались посетить могилы родственников.

Источник: Reuters

ТОКИО, 18 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Чартерный авиарейс из Японии на южные Курилы, куда должны были отправиться их бывшие жители для посещения могил родственников, перенесен на 19 июня из-за плохой погоды. Об этом сообщил сегодня японский МИД.

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Вылет самолета российской компании «Аврора» с 70 пассажирами на борту был запланирован еще на утро воскресенья, однако изначально был перенесен на несколько часов. В результате рейс и вовсе пришлось перенести на 19 июня. По плану, самолет должен вылететь из аэропорта японского города Накасибэцу (префектура Хоккайдо) сначала на Кунашир, а потом на Итуруп. Обратно борт вернется в день вылета по аналогичному маршруту — через Кунашир, однако точное время вылета в понедельник пока не определено.

Договоренность о запуске такого рейса была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. «Решено впервые в истории (организовать перевозку) самолетом и осуществить посещение могил родственников бывшими жителями островов», — сказал тогда глава японского правительства. Безвизовая поезда на южные Курилы с использованием самолета уже однажды проводилась — в 2000 году. Однако тогда ее целью не было посещение могил родственников, как это решено сейчас.

Главная задача организации такой поездки на самолете заключается в упрощении этой процедуры для пожилых людей.

В настоящее время южные Курилы в безвизовом порядке могут посещать бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты. Поездки туда совершаются на специально выделенном судне. Процедуры въезда осуществляются в порту Южно-Курильска на Кунашире, и после этого на том же судне можно добраться до Итурупа и других островов.

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По итогам встречи с российским президентом в Москве Абэ объявил и о еще одном решении, направленном на решение гуманитарных вопросов. Стороны договорились открыть еще один пункт въезда у островов Хабомаи, чтобы поездки туда можно было совершать напрямую, минуя Кунашир. Он выразил надежду, что это будет реализовано в августе.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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