Авиарейс на южные Курилы из Японии перенесен на 19 июня из-за непогоды

Источник: Reuters

ТОКИО, 18 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Чартерный авиарейс из Японии на южные Курилы, куда должны были отправиться их бывшие жители для посещения могил родственников, перенесен на 19 июня из-за плохой погоды. Об этом сообщил сегодня японский МИД.

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Вылет самолета российской компании «Аврора» с 70 пассажирами на борту был запланирован еще на утро воскресенья, однако изначально был перенесен на несколько часов. В результате рейс и вовсе пришлось перенести на 19 июня. По плану, самолет должен вылететь из аэропорта японского города Накасибэцу (префектура Хоккайдо) сначала на Кунашир, а потом на Итуруп. Обратно борт вернется в день вылета по аналогичному маршруту — через Кунашир, однако точное время вылета в понедельник пока не определено. Договоренность о запуске такого рейса была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. «Решено впервые в истории (организовать перевозку) самолетом и осуществить посещение могил родственников бывшими жителями островов», — сказал тогда глава японского правительства. Безвизовая поезда на южные Курилы с использованием самолета уже однажды проводилась — в 2000 году. Однако тогда ее целью не было посещение могил родственников, как это решено сейчас.

Главная задача организации такой поездки на самолете заключается в упрощении этой процедуры для пожилых людей.

В настоящее время южные Курилы в безвизовом порядке могут посещать бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты. Поездки туда совершаются на специально выделенном судне. Процедуры въезда осуществляются в порту Южно-Курильска на Кунашире, и после этого на том же судне можно добраться до Итурупа и других островов.

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