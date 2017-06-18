Назначения в Казахстане за неделю

Новый глава администрации города Байконыр

В городе Байконыр первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин представили нового главу администрации города Байконыр Константина Бусыгина.

Константин Бусыгин родился 11 декабря 1965 года в г. Ташкенте. Закончил Московский государственный институт международных отношений по специальности юрист-международник, Федеральное государственное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия госслужбы при Президенте РФ».

В разные годы занимал должность главы управы Солнцево города Москвы, гендиректора НПО «Ижмаш», руководителя Федерального агентства по обустройству госграницы.

Кандидат экономических наук.

Новый вице-президент КМГ

Исполнительным вице-президентом по добыче, разведке и нефтесервисам (COO) нацкомпании «КазМунайГаз» назначен Олег Карпушин.

Карпушин будет отвечать за проекты по разведке и добыче всей группы компаний «КазМунайГаз», непосредственно подчиняясь председателю правления Сауату Мынбаеву. Также в сферу компетенции Олега Карпушина будут входить проекты группы компаний КМГ в совместных предприятиях, в предприятиях, в которых КМГ имеет контрольный пакет акций, а также в новых сферах разведки и разработки. Также ему будет подотчетен ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения «КазМунайГаз».

КМГ имеет несколько важных проектов, разрабатываемых совместно с международными нефтяными компаниями, а также потенциально значимые новые разработки. Одной из задач, стоящих перед исполнительным вице-президентом, станет достижение перелома в производстве и эксплуатационная безопасность на существующих зрелых нефтяных месторождениях.

В сферу обязанностей исполнительного вице-президента будет также входить развитие масштабной программы геологоразведки с учетом нынешних цен на нефть и при том, что Казахстан до сих пор считается относительно недостаточно изученным нефтяным регионом.

Олег Карпушин является высококвалифицированным и опытным специалистом в нефтегазовой сфере. Он с отличием окончил Российский Государственный Университет нефти и газа им. И. М. Губкина по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». В 2013 получил степень MBA в Университете Дьюка, США.

Трудовую деятельность начинал в нефтесервисной компании Шлюмберже в России, США и в Казахстане (Атырау). Также работал в компании Сахалин Энерджи (совместная компания Шелл и Газпром на Дальнем Востоке), будучи ответственным за безопасный запуск производственных рекордных объемов СПГ.

В 2010 году был назначен управляющим директором добывающих нефтегазовых активов в Нигерии компании «Шелл Петролеум Девелопмент Компани оф Найджериа Лтд.» в западном дивизионе, где в сложных геологических и социальных условиях был достигнут рекордный уровень добычи нефти на старых месторождениях.

В 2013 году стал генеральным директором «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.», совместного предприятия компаний Газпром и Шелл, где добился повышения нефтеотдачи выше запланированного объема до 6,55 млн тонн нефти (около 130 тыс барр/сутки) в 2014 году.

В 2015 года назначен старшим советником по стратегическому планированию в головном офисе Шелл в Гааге, позже в этом же году назначен заместителем председателя правления-директором по производству компании НОВАТЭК.

Новый начальник Департамента по ЧС в Северном Казахстане

Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин представил нового начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области полковника гражданской защиты Рамиля Камалова.

Рамиль Камалов, 1976 года рождения, уроженец посёлка Красногорский Есильского района Тургайской области. В 1996 году окончил Павлодарский технический колледж МВД РК, по специальности «организация и техника противопожарной защиты».

Начинал службу с должности инспектора государственного пожарного надзора самостоятельной военизированной пожарной части № 84 управления государственной противопожарной службы УВД Акмолинской области.

Занимал должность начальника управления в центральном аппарате Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан. Имеет большой опыт работы в сфере государственного пожарного контроля, управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

До настоящего назначения занимал должность заместителя начальника департамента по ЧС Мангистауской области.

Награждён ведомственными наградами: медалями «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» III, ІІ и І степеней; медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алу да және жоюда үздік шыққаны үшін»; юбилейной медалью «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл»; нагрудным знаком «Төтенше жағдайлар жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін».

Юрий Ильин отметил большую организационную работу, проделанную предыдущим начальником ДЧС СКО Павлом Филипповым, и вручил ему нагрудный знак «Азаматтық қоргау органдарының құрметті қызметкері».

Прокурор Карагандинской области ушел в отставку

Уволился по собственному желанию прокурор Карагандинской области Ибрай Тлеугалеев. Причина его ухода с поста не сообщается.

«Приказом Генерального прокурора Жакипа Асанова исполнение обязанностей прокурора Карагандинской области временно возложено на старшего советника юстиции Марата Исламхановича Сексембаева», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Марат Сексембаев родился в 1979 году в Аркалыке. Окончил Карагандинский государственный университет имени Евнея Букетова. Трудовую деятельность начал в прокуратуре Советского района Караганды в 2000 году. С 2002 по 2003 год работал в Генеральной прокуратуре в должности старшего прокурора контрольно-аналитического отдела.

В 2003 году назначен заместителем начальника управления организационно-кадровой работы Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры. С 2004 по 2008 годы был начальником отдела правового обеспечения и информации организационно-контрольного управления аппарата Генерального прокурора. В феврале 2008 года назначен начальником первого отдела Управления по надзору в сфере законотворческой деятельности аппарата Генерального прокурора, затем стал начальником управления по надзору в сфере законотворческой деятельности аппарата.

Последняя должность — начальник первого департамента Генеральной прокуратуры.

Новый старый председатель президиума НПП «Атамекен»

Тимур Кулибаев переизбран на должность председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» на ближайшие 4 года.

За его переизбрание проголосовали делегаты IV Съезда НПП РК, который проходит в Астане.

«Сегодня правление докладывало о работе — это наша общая работа. Здесь сидят региональные советы, наши районные представительства, по всей стране работа идёт. Конечно, я, как часть этого, горд тем, что вы мою работу оценили. Я постараюсь оправдать ваше доверие», — сказал Т. Кулибаев.

Новый глава совета директоров в Qazaq banki

О назначении главы совета директоров в Qazaq banki сообщил сайт Казахстанской фондовой биржи. На заседании совета директоров банка независимый директор Каримуллин Аскар Амангельдиевич избран председателем совета директоров. Также на заседании принято решение перевести Ибрагим Бахыта Жасузакулы на должность члена совета директоров.

Напомним, в конце мая АО «Банк «Bank RBK» сообщило о намерении объединения с АО «Qazaq Banki». Уточнялось, что объединенный финансовый институт будет работать под брендом Bank RBK.

Новые председатели городского и районных судов Алматы

В четверг, 15 июня, в Алматинском городском суде состоялось расширенное совещание судей по итогам отправления правосудия судами города за 5 месяцев 2017 года, сообщается на сайте Верховного суда.

В мероприятии приняли участие аким Алматы Бауыржан Байбек, прокурор города Габит Миразов, начальник Департамента Комитета национальной безопасности Нурлан Мажилов, начальник Департамента внутренних дел Серик Кудебаев. Кроме того, руководители ряда местных государственных органов, судьи и сотрудники судов города.

Участники совещания минутой молчания почтили память безвременно ушедшего из жизни бывшего председателя данного суда — Ештая Акжана Жайлаухановича. Вспоминая о нем, председатель Верховного суда РК Кайрат Мами, отметил: «Это большая утрата для судебной системы. Будучи председателем суда в крупнейшем мегаполисе страны, он смог на практике воплотить в реальность все намеченные масштабные преобразования системы правосудия».

К. Мами представил нового председателя Алматинского городского суда. Им стал Нургазы Абдиканов, занимавший ранее должность председателя Акмолинского областного суда. Высоко оценив его работу на прежней должности, председатель высшего судебного органа страны отметил: «Нургазы Абенович многим из присутствующих давно знаком. В свое время он работал судьей в Алматы и Верховного Суда».

Также присутствующим были представлены вновь назначенные председатели районных судов. В Наурызбайском районном суде, это Серикбай Толепбергенов, ранее занимавший должность председателя специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Южно-Казахстанской области. В ювенальном суде — Ардак Ешеев, ранее работавший судьей Алматинского городского суда. В суде № 2 Алмалинского района — Серик Толегенов.

Далее были подведены итоги отправления правосудия судами города за 5 месяцев 2017 года. Подвел итоги совещания Председатель Верховного Суда К. Мами. Он отметил наиболее важные результаты по итогам реализации реформ, заложенных в Плане Нации. Это упрощение доступа к правосудию, новая система отбора и карьерного продвижения судейских кадров, совершенствование деятельности Судебного жюри, расширение систем электронного правосудия, создание Академии правосудия, Специализированной судебной коллегии и Международного Совета Верховного Суда.

По Алматы, как и в целом по республике наблюдается заметное улучшение эффективности отправления правосудия. При этом по итогам 5 месяцев текущего года рост поступивших в суды мегаполиса дел и заявлений составил практически 35%. В 3 раза увеличилось число гражданских дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства, что составило 72% от общего количества дел. На треть увеличилось применение альтернативных способов разрешения спора, в 2,5 раза с применением медиации.

В 2 раза выросло число уголовных дел, рассмотренных в сокращенном порядке. Дают положительные результаты меры по расширению судебного контроля за следствием. Так, на 39% увеличилось число материалов, рассмотренных следственными судьями о санкционировании.

Заработали новые квалификационные требования и механизмы отбора кандидатов на судейские должности. За 5 месяцев текущего года по новым правилам отобраны и назначены 92 судьи, из них по Алматы — 3 судьи. Внедрена система подтверждения профессиональной компетентности судейского корпуса.

Высокие показатели в работе демонстрирует электронное правосудие. В текущем году по Алматы через «Судебный кабинет» в электронном виде поступило практически 76,8% заявлений от их общего числа. Большое количество позитивных отзывов от граждан наглядно подтверждает удобство и эффективность новых технологий в работе судов.

К. Мами в своем выступлении сделал также особый акцент на реализацию конституционной реформы, инициированной Главой государства и Послания. Поправки в Конституцию усилили независимость судебной системы и заложили основу для дальнейшего улучшения работы судов. В частности, уже подготовлен проект Конституционного закона, предусматривающего увеличение возрастного ценза кандидатов в судьи до 30 лет. Судейский корпус вносит свой вклад в работу по модернизации законодательства по всем приоритетам Послания с учетом действующей судебной практики.

Абдиканов Нургазы Абенович, родился в 1962 году. В 1988 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, доктор юридических наук.

С 1982 по 1990 годы служил в органах Министерства внутренних дел Казахской ССР на различных должностях. 1990−1996 годы работал преподавателем, старшим преподавателем Алма-Атинской высшей школы государственного следственного комитета Республики Казахстан.

В 1997—2002 годы — судья Алматинского городского суда.

В 2002—2005 годы — председатель коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда.

В 2005—2009 годы — судья Верховного Суда.

В 2009—2017 годы — председатель Северо-Казахстанского и Акмолинского областных судов. Н. Абдиканов награжден медалями: «За безупречную службу», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» и «Астананың 10 жылдығы».

Автор монографии, ряда учебных пособий и статей.

Новые председатели судов Южно-Казахстанской области

В пятницу, 16 июня в Южно-Казахстанском областном суде подвели итоги отправления правосудия судами региона за 5 месяцев 2017 года.

В мероприятии приняли участие председатель Верховного Суда Кайрат Мами, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, прокурор области Ибрахим Иманов, начальник департамента Комитета национальной безопасности Гизат Нурдаулетов, начальник департамента внутренних дел Жанат Сулейменов, ветераны судебной системы, председатели и судьи судов региона, а также руководство Администратора судов.

Открывая работу совещания, председатель Верховного Суда представил нового председателя Южно-Казахстанского областного суда Баратбекова Талгата Кожановича, занимавшего ранее должность судьи Верховного Суда.

«Талгат Кожанович многим вам хорошо знаком. Он имеет достаточный опыт работы. Работал в органах юстиции и прокуратуры. Прошел все ступени судейской деятельности», — сказал К. Мами.

Нурсерик Шарипов, до этого занимавший должность председателя Южно-Казахстанского областного суда назначен руководителем департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан.

Председатель Верховного Суда также представил вновь назначенных председателей районных судов: Ермека Каракулова — в Байдибекский районный суд, ранее занимал должность судьи Тюлькубасского районного суда, Акимбека Жанасова — в Отрарский районный суд, ранее занимал должность судьи данного суда, Канатбека Конырбаева — в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних, ранее занимал должность председателя Казыгуртского районного суда области. К. Мами подчеркнул, что данные кадровые изменения связаны с завершением срока полномочий председателей областных и районных судов.

В рамках совещания с приветственным словом выступил аким Южно-Казахстанской области Ж. Туймебаев. Далее были подведены итоги отправления правосудия судами области за 5 месяцев 2017 года. С докладами выступили председатели судебных коллегий областного суда Тугел Бекембетов и Зиядинхан Пірнияз. О деятельности Комиссии по судейской этике проинформировал ее председатель, судья Мухтар Парменов.

Подводя итоги совещания, председатель Верховного Суда рассказал о результатах работы судов в условиях трехзвенного судопроизводства. В частности, увеличено количество рассмотренных дел в порядке упрощенного и сокращенного судопроизводства, а также с применением альтернативных способов разрешения спора и медиации.

В завершение совещания председатель высшего судебного органа поставил перед судейским корпусом Южно-Казахстанской области ряд задач по улучшению качества отправления правосудия и повышению квалификации судей. Он особо обратил внимание на необходимость усиления работы с населением, улучшения анализа судебной практики, повышения информационной открытости судов, а также дальнейшего развития электронных технологий в судах.

Баратбеков Талгат Кожанович, родился в 1973 году.

В 1998 году окончил Талдыкурганский юридический институт по специальности «юриспруденция».

1994−1995 годы — судебный исполнитель Толебийского народного суда.

1995−1999 годы — ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела управления юстиции Южно-Казахстанской области. 1999−2000 годы — начальник отдела управления юстиции г. Алматы.

2000−2002 годы — заместитель начальника управления юстиции Алматинской области.

2002−2005 годы — судья специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области.

2005−2009 годы — председатель Абайского районного суда, специализированного межрайонного экономического суда Южно-Казахстанской области.

2009−2011 годы — начальник управления, заместитель начальника Департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

2011−2014 годы — заместитель прокурора г. Астаны.

2014−2016 годы — председатель судебной коллегии Алматинского областного суда.

С 2016 года по сегодняшний день занимал должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан.

В Кызылординском областном суде представлен новый председатель

В пятницу, 16 июня, в Кызылординском областном суде состоялось расширенное совещание по итогам отправления правосудия судами региона за 5 месяцев 2017 года.

Открывая работу совещания, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Абай Рахметулин представил нового председателя областного суда Нурышева Камбара Жумабаевича, занимавшего ранее должность судьи Верховного Суда.

«Камбара Жумабаевича знают в судебной системе как профессионального судью и руководителя. Своим многолетним опытом он внес значительный вклад в развитие судебной системы республики. Камбар Жумабаевич, Вам оказано высокое доверие возглавить работу Кызылординского областного суда. Вы должны приложить все усилия для обеспечения качественного отправления правосудия судами региона», — сказал А. Рахметулин.

Нурлан Каирбеков, занимавший ранее должность председателя областного суда, по истечению 5-летнего срока работы, переведен председателем суда в другую область.

Выразив Н. Каирбекову благодарность за профессиональную работу, А. Рахметулин также представил вновь назначенных председателей коллегий и судов: Адилхади Шигамбаева — председателя судебной коллегии по гражданским делам областного суда, ранее занимал должность председателя судебной коллегии Атырауского областного суда, Мухтара Еркинбекова — председателя городского суда Кызылорды, ранее занимал должность председателя Шиелийского районного суда, Канатбека Абдуллаева — председателя специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, ранее занимал должность председателя Кармакшинского районного суда области. А. Рахметулин подчеркнул, что данные кадровые изменения связаны с завершением срока полномочий председателей областных и районных судов.

Во второй части совещания подведены итоги отправления правосудия судами области за 5 месяцев 2017 года. С докладами выступили председатель судебной коллегии по уголовным делам областного суда Бахытжан Калымбет и экс-председатель судебной коллегии по гражданским делам областного суда Кайрат Адранов. О деятельности Комиссии по судейской этике проинформировал ее председатель, судья Айбек Абу.

Подводя итоги совещания, А. Рахметулин рассказал о результатах работы судов по итогам реализации Плана Нации в условиях трехзвенного судопроизводства. Правосудие стало более открытым и доступным для населения, значительное расширение получили альтернативные способы разрешения споров, а также медиация.

А. Рахметулин отметил улучшение показателя Казахстана по рейтингу тюремного населения (продвижение с 3-го места до 46-го), подчеркнув, что в этом есть конкретный вклад судов региона. По итогам 5 месяцев т.г. в судах региона увеличилось применение альтернативных способов разрешения спора, в 1,8 раза с применением медиации.

По словам А. Рахметулина, в судах области наработана четкая практика работы следственных судей по санкционированию. Он обратил особое внимание о том, что разрабатывается Концепция по переходу на новую модель уголовного процесса, в этой связи будет расширяться полномочия следственных судей с усилением судебного контроля.

В судах региона активно используются информационные технологии, на должном уровне ведется работа по применению АВФ на всех судебных процессах. В настоящее время Верховным Судом реализуются проекты по формированию единой судебной практики и снижению судебных нагрузок. Говоря об этом, А. Рахметулин напомнил о предстоящем реформировании системы судебного администрирования.

В завершение совещания председатель судебной коллегии Верховного Суда поставил перед судейским корпусом региона ряд задач по дальнейшему упрощению судопроизводства, повышению квалификации судей. Он особо обратил внимание на необходимость усиления борьбы с коррупционными проявлениями, а также повышения информационной открытости судов.

Нурышев Камбар Жумабаевич, родился в 1961 году.

В 1983 году окончил Казахский государственный университет имени С. Кирова по специальности «юриспруденция».

1983−1987 годы — консультант Гурьевского городского народного суда.

1987−1991 годы — народный судья Балыкшинского районного и Гурьевского городского судов.

1991−1996 годы — председатель Балыкшинского районного суда.

1996−2007 годы — судья, председатель судебной коллегии Атырауского областного суда.

2007−2011 годы — председатель коллегии Мангистауского и Западно-Казахстанского областных судов.

2011−2014 годы — председатель Западно-Казахстанского областного суда.

2014−2016 годы — председатель судебной коллегии Атырауского областного суда.

С 2016 года по сегодняшний день занимал должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан.

Новый ректор КазНПУ имени Абая

Распоряжением Главы государства Пралиев Серик Жайлауович освобожден от должности ректора Казахского национального педагогического университета имени Абая в связи с достижением пенсионного возраста.

Другим Распоряжением Президента РК Балыкбаев Такир Оспанович назначен ректором Казахского национального педагогического университета имени Абая.