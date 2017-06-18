Мэр Красноярска празднует день рождения

Сегодня, 18 июня, глава Красноярска Эдхам Акбулатов отмечает свое 57-летие. Как рассказала Newslab.ru пресс-секретарь главы города Евгения Цесарская, день рождения он проводит в Красноярске, в кругу семьи — с женой, сыном и внучками.

Напомним, первый свой день рождения в должности главы города, в 2012 году, Эдхам Акбулатов тоже отмечал в Красноярске, причем на следующий день состоялась церемония его торжественного вступления в должность. В 2013 году мэр провел день рождения в командировке в Москве, в 2014 — снова на рабочем месте, в 2015 году он был в отпуске и отдыхал на территории Красноярского края.

Отметим, в этом году истекает срок мэрских полномочий Акбулатова. Выборы главы города состоятся 10 сентября. Выбирать его будут не жители Красноярска. Согласно новому порядку, градоначальником станет тот, кто победит в кадровом конкурсе.