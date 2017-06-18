Вопросы боевой готовности обсудили накануне в штабе Восточного военного округа

Хабаровск, 18 июня, AmurMedia.

Заседание Военного совета руководящего состава состоялось в штабе Восточного военного округа (ВВО). В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей, выполнения задач по обустройству военной инфраструктуры, а также подготовки младших специалистов для войск округа, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе округа.

Кроме того, подведены итоги оперативной подготовки органов военного управления, работы с военными кадрами.

Временно исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко подчеркнул, что практика внезапных проверок соединений округа будет продолжена.

Кроме того, он отметил, что во втором полугодии текущего года особое внимание будет уделено вопросам комплектования воинских частей ВВО военнослужащими по контракту, формированию новых воинских частей и подразделений, перевооружению округа на новые образцы военной техники.

Также в ходе мероприятия прошла церемония награждения государственными наградами. Ордена и медали получили рад представителей командования округа и военнослужащих соединений и воинских частей ВВО.