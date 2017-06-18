Вице-премьер поддержала ЛГБТ-марш в Киеве
КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина.
КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина.
«Знаю, что тема
По ее словам, «Киевпрайд Марш — это не пропаганда гомосексуальности, как некоторые хотят нас убедить. Гомосексуальность — это не выбор. И это не болезнь, как утверждают сторонники лечения электрическим током».
«Она (гомосексуальность, — ред.) не передается
По ее словам, «цивилизованный мир давно оставил предрассудки и взял за основу развития глубинные знания и гуманность».
«Уверена, что будущее Украины — это полеты на Марс, лекарства от рака, грандиозные инновации, а не разоблачение личной жизни соседа. И напомню тем, кто обращается к религиозным мотивам и цитирует Библию, что самая главная христианская ценность — это любовь к ближнему своему», — отметила
Как сообщалось ранее, на время марша в Киеве перекроют движение транспорта по ряду улиц. Так, временно перекроют движение на Владимирской (от ул. Хмельницкого до Толстого), ул. Льва Толстого (от ул. Тарасовской до площади Льва Толстого), ул. Антоновича (от ул. Саксаганского до ул. Льва Толстого), ул. Большой Васильковской (от ул. Саксаганского до ул. Скоропадского), ул. Пушкинской (от