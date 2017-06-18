Вице-премьер поддержала ЛГБТ-марш в Киеве

«Знаю, что тема ЛГБТ-сообщества является очень чувствительной в нашей стране. А особенно когда на ней пытаются заработать политические очки, а чужие — рассорить украинцев. Однако, глядя в будущее, будучи ответственными за него, мы не можем игнорировать права наших сограждан. Время откровенно сказать: имперское наследство пренебрежения к конкретному человеку до сих пор не преодолено», — отметила Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

По ее словам, «Киевпрайд Марш — это не пропаганда гомосексуальности, как некоторые хотят нас убедить. Гомосексуальность — это не выбор. И это не болезнь, как утверждают сторонники лечения электрическим током».

«Она (гомосексуальность, — ред.) не передается воздушно-капельным путем, за нее невозможно сагитировать. Гомосексуальные люди, бисексуалы, трансгендеры — это такие же граждане нашей страны, которые так же, как и все остальные, платят налоги, и имеют такие же права. Имеем печальную статистику преступлений на почве гомофобии, издевательства над транссексуалами, чрезвычайно высокий уровень суицида среди ЛГБТ-подростков. Не свидетельствуют ли эти цифры о том, что настоящей ущерб духовности и общественной морали наносит неоправданная средневековая агрессия и тотальное нежелание признать проблему?», — заявила вице-премьер.

По ее словам, «цивилизованный мир давно оставил предрассудки и взял за основу развития глубинные знания и гуманность».

«Уверена, что будущее Украины — это полеты на Марс, лекарства от рака, грандиозные инновации, а не разоблачение личной жизни соседа. И напомню тем, кто обращается к религиозным мотивам и цитирует Библию, что самая главная христианская ценность — это любовь к ближнему своему», — отметила вице-премьер.