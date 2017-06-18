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10:36 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Иракские войска начали наступление на Старый город в Мосуле

Иракская армия заявила о начале наступления на Старый город Мосула — последний район, находящийся под контролем «Исламского государства».

Источник: AP 2017

Согласно сообщению, спецвойска продвигаются с запада, а федеральная полиция — с юга.

По данным ООН, в Старом городе остаются до 100 тысяч мирных жителей. Им сказали по возможности покинуть город.

За последние две недели, по подсчетам организации, в западной части Мосула погибли около 230 мирных жителей. Некоторые стали жертвами авиаударов и обстрелов, других при попытке бегства из города застрелили снайперы ИГ.

Те, кому удалось бежать, рассказывали о жутких условиях жизни в городе: по их словам, у местного населения заканчивается еда и вода.

Операция иракских сил по освобождению Мосула, которую поддерживают США, длится уже девятый месяц.

Боевики организации «Исламское государство», запрещенной в ряде стран, в том числе и России, удерживают город с лета 2014 года.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
3
дмитрий путинцев
"Могучие"иракские войска,натренированные и вооружённы,и поддерживаемые"самыми непобедимыми"солдатами из США,а также их авиацией и артиллерией,уже 9месяцев штурмуют город Мосул.Группировка около 30 тысяч,противостоят им менее 9 тысяч,убита куча народа,уничтожены горы техники,а воз и ныне там Мосул ещё не освобождён,даже в 90-х годах,во время первой чеченской,как любят на западе тыкать,пацаны на ржавом железе,взяли Грозный за 2 месяца,при почти равном количестве войск,чечен 12000 примерно,русских от15 до 17,нас затыркали мол воевать не умеем,а вот они на западе огого какие вояки.Но вот незадача,сталкиваясь с более менее сильным сопротивлением эти непобедимые,начинают сопли жевать.Алеппо взяли гораздо быстрее и пальмиру,Дейр-Эр-Зор возьмут,точнее освободят,а эти супер солдаты так и будут в Мосуле и Ракке пыхтеть
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Fox Mulder
Обама обещал взял Мосул до выборов Клинтон.А как все видят(но западные сми молчат),кроме как тысячи убитых мирных жителей,ничего США и их союзники не сделали.Ну пару свадеб и несколько тракторов уничтожили.
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Ольга Лысенко
Да пусть хоть до скончания века воюют , если их это устраивает. Два года назад армия в одну ночь покинула Мосул , оставив всю боевую технику целой и невредимой... Чужая страна --потемки .
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