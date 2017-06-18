Иракские войска начали наступление на Старый город в Мосуле

Согласно сообщению, спецвойска продвигаются с запада, а федеральная полиция — с юга.

По данным ООН, в Старом городе остаются до 100 тысяч мирных жителей. Им сказали по возможности покинуть город.

За последние две недели, по подсчетам организации, в западной части Мосула погибли около 230 мирных жителей. Некоторые стали жертвами авиаударов и обстрелов, других при попытке бегства из города застрелили снайперы ИГ.

Те, кому удалось бежать, рассказывали о жутких условиях жизни в городе: по их словам, у местного населения заканчивается еда и вода.

Операция иракских сил по освобождению Мосула, которую поддерживают США, длится уже девятый месяц.

Боевики организации «Исламское государство», запрещенной в ряде стран, в том числе и России, удерживают город с лета 2014 года.