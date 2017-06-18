Марш равенства в Киеве прошел без провокаций

Как передает корреспондент УНИАН, во время акции правоохранителям удалось предотвратить значительные провокации.

В редких случаях некоторые лица пытались прорваться через кордон правоохранителей, но им это не удалось.

В редких случаях некоторые лица пытались прорваться через кордон правоохранителей, но им это не удалось.

Вместе с тем одна девушка из числа противников шествия отобрала у участника флаг ЛГБТ-сообщества. Девушку пытались остановить, но она сбежала с флагом в неизвестном направлении.

Во время шествия участники Марша равенства выкрикивали лозунги: «Бунтуй, люби, прав не отдавай!», «Права человека — превыше всего!», «Страна для всех» и другие.