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11:40 (мск), источник: УНИАН

Марш равенства в Киеве прошел без провокаций

Марш равенства представителей ЛГБТ-сообщества в Киеве прошел без провокаций, участники акции спокойно дошли до конечной точки шествия — площади Льва Толстого.

Как передает корреспондент УНИАН, во время акции правоохранителям удалось предотвратить значительные провокации.

В редких случаях некоторые лица пытались прорваться через кордон правоохранителей, но им это не удалось.

Вместе с тем одна девушка из числа противников шествия отобрала у участника флаг ЛГБТ-сообщества. Девушку пытались остановить, но она сбежала с флагом в неизвестном направлении.

Во время шествия участники Марша равенства выкрикивали лозунги: «Бунтуй, люби, прав не отдавай!», «Права человека — превыше всего!», «Страна для всех» и другие.

Когда участники пришли на площадь Льва Толстого, организаторы «Киев-прайда» попросили всех поблагодарить представителей правоохранительных органов за обеспечение безопасности.

Активисты не расходятся, а правоохранители продолжают держать их в окружении, опасаясь провокаций.

Как сообщал УНИАН, в Марше равенства участвовали около 1 тысячи человек. Их охраняли около 5,5 тысяч правоохранителей.

В шествии принимали участие не только представители ЛГБТ-сообщества, а также иностранные дипломаты, члены правозащитных организаций и обычные граждане.

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