Марш равенства в Киеве прошел без провокаций
Марш равенства представителей
Марш равенства представителей
Как передает корреспондент УНИАН, во время акции правоохранителям удалось предотвратить значительные провокации.
Вместе с тем одна девушка из числа противников шествия отобрала у участника флаг
Во время шествия участники Марша равенства выкрикивали лозунги: «Бунтуй, люби, прав не отдавай!», «Права человека — превыше всего!», «Страна для всех» и другие.
Когда участники пришли на площадь Льва Толстого, организаторы «Киев-прайда» попросили всех поблагодарить представителей правоохранительных органов за обеспечение безопасности.
Активисты не расходятся, а правоохранители продолжают держать их в окружении, опасаясь провокаций.
Как сообщал УНИАН, в Марше равенства участвовали около 1 тысячи человек. Их охраняли около 5,5 тысяч правоохранителей.
В шествии принимали участие не только представители