Губернатор Омской области ушел в отпуск
Как стало известно «СуперОмску», губернатор Омской области Виктор Назаров взял отпуск, который информированные источники связывают не только с желанием отдохнуть, но и с необходимостью поправить здоровье.
Как стало известно «СуперОмску», губернатор Омской области Виктор Назаров взял отпуск, который информированные источники связывают не только с желанием отдохнуть, но и с необходимостью поправить здоровье.
Именно медицинскими рекомендациями и могли быть продиктованы сроки отпуска. Так, ранее Назаров отправлялся на законный отдых преимущественно осенью.
Ожидается, что Виктор Назаров появится на рабочем месте через