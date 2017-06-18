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12:38 (мск), источник: СуперОмск

Губернатор Омской области ушел в отпуск

Как стало известно «СуперОмску», губернатор Омской области Виктор Назаров взял отпуск, который информированные источники связывают не только с желанием отдохнуть, но и с необходимостью поправить здоровье.

Источник: РИА "Новости"

Именно медицинскими рекомендациями и могли быть продиктованы сроки отпуска. Так, ранее Назаров отправлялся на законный отдых преимущественно осенью.

Ожидается, что Виктор Назаров появится на рабочем месте через две-три недели.

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