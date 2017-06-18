Эксперт о фиксированной цене и оплате за российский газ рублями
Доктор экономических наук, профессор Николай Межевич прокомментировал актуальные вопросы
Доктор экономических наук, профессор Николай Межевич прокомментировал актуальные вопросы
Белорусский премьер Андрей Кобяков на заседании Совмина Союзного государства в минувшую пятницу предложил номинировать цену на газ в российских рублях с 2020 года. Речь не идет о фиксированной цене, в свою очередь, уточнил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами по окончании заседания.
«Фиксированных цен вообще не бывает, тем более в условиях свободного рынка», — сказал российский премьер.
Насколько возможно применение термина «фиксированная цена» в условиях рыночной экономики радио Sputnik Беларусь рассказал российский эксперт, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.
«Фиксированная цена может быть в любой экономике. Просто в плановой экономике, если фиксированная цена выше рыночной, то
Насколько реален между нашими странами переход в расчетах за газ по внутрироссийским ценам? Профессор Межевич считает что это вполне возможно.
«Это возможно в силу того, что ни нас, ни вас никто в покое не оставит, и тем самым нас подтолкнут к более высокому уровню интеграции, чем он есть на данный момент. Это будет в ряду комплекса новых договоренностей, связанных с изменением международной обстановки», — прогнозирует Межевич.