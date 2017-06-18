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12:49 (мск), источник: ТАСС

Путин признался, что «ничего революционного» в ходе «Прямой линии» не узнал

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что не узнал «ничего революционного» в ходе «прямой линии», которая состоялась 15 июня.

Источник: AP 2017

«Я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это уже прямое общение с людьми. Но сказать, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, так, пожалуй, сказать не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь», — сказал он в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ, отвечая на вопрос, много ли нового открылось в ходе «прямой линии».

Глава государства также выразил несогласие с утверждением, что страна находится «на ручном управлении» и региональная власть не работает. «Конечно, многие хотят использовать эту возможность, донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать. Ничего здесь особенного нет, тем более что, действительно, подчас достаточно сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой. Но это совсем не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах не работают», — сказал он.

«Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, кто пока не решил свои проблемы. А ведь огромное количество людей все-таки живут и у них что-то получается, а это и обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня. Поэтому, я бы не сказал, что только все в ручном управлении, в ручном режиме делается», — добавил президент.

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