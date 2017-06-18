Путин признался, что «ничего революционного» в ходе «Прямой линии» не узнал
ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что не узнал «ничего революционного» в ходе «прямой линии», которая состоялась 15 июня.
ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что не узнал «ничего революционного» в ходе «прямой линии», которая состоялась 15 июня.
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Глава государства также выразил несогласие с утверждением, что страна находится «на ручном управлении» и региональная власть не работает. «Конечно, многие хотят использовать эту возможность, донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать. Ничего здесь особенного нет, тем более что, действительно, подчас достаточно сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой. Но это совсем не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах не работают», — сказал он.
«Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, кто пока не решил свои проблемы. А ведь огромное количество людей