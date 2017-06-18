Новые пограничные корабли в Крыму будут охранять буровые платформы

Ранее сообщалось, что в воскресенье пограничный сторожевой корабль «Проворный» пришвартовался в бухте Балаклавы и стал третьим сторожевым кораблем, вошедшим в состав сил береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму.
Звирык отметил, что новые корабли оснащены автоматическими средствами огневого поражения, которые позволяют успешно вести патрулирование.
«Одна из основных задач погрануправления и оперативного штаба, развернутого на базе управления — охрана тех экономических сооружений (в том числе буровых платформ), находящихся на шельфе (Черного и Азовского морей)», — сказал начальник пограничного управления по региону.
Всего в Черном и Азовском морях в охране границ и экономических интересов России теперь задействованы шесть кораблей этого проекта — по три в каждом море, сказал Звирык. Три сторожевика выполняют задачи в Азовском море, базируясь в Новороссийске, с сегодняшнего дня еще три — в Черном море, с базированием в Балаклаве (Севастополь).
Корабль проекта 22460 «Охотник» произведены санкт-петербургской верфью «Алмаз». Водоизмещение корабля 700 тонн, габариты корабля 62,4 на 11 метров, максимальная скорость хода 25 узлов. Экипаж сторожевика способен автономно находиться в море 30 суток с дальностью перехода 3 500 миль. Корабль оборудован вертолетной площадкой, артиллерийскими комплексами и пулеметными установками.