Новые пограничные корабли в Крыму будут охранять буровые платформы

Ранее сообщалось, что в воскресенье пограничный сторожевой корабль «Проворный» пришвартовался в бухте Балаклавы и стал третьим сторожевым кораблем, вошедшим в состав сил береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму.

«Одна из основных задач погрануправления и оперативного штаба, развернутого на базе управления — охрана тех экономических сооружений (в том числе буровых платформ), находящихся на шельфе (Черного и Азовского морей)», — сказал начальник пограничного управления по региону.

Всего в Черном и Азовском морях в охране границ и экономических интересов России теперь задействованы шесть кораблей этого проекта — по три в каждом море, сказал Звирык. Три сторожевика выполняют задачи в Азовском море, базируясь в Новороссийске, с сегодняшнего дня еще три — в Черном море, с базированием в Балаклаве (Севастополь).