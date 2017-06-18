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14:59 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградский избирком назвал имя второго участника губернаторской кампании — 2017

В воскресенье, 18 июня, рабочая группа избирательной комиссии Калининградской области приняла документы от второго кандидата на должность губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.

Документы подал первый секретарь Калининградского обкома Игорь Ревин. Сообщается, что члены рабочей группы проверили полноту и правильность представленных документов. Около 10:30 руководитель рабочей группы Олег Баязитов выдал Ревину разрешение на открытие специального избирательного счёта кандидата для формирования его избирательного фонда.

Ранее стало известно, что Игорь Ревин был выдвинут на пост губернатора региона во время отчётной конференции местного отделения партии, которая состоялась в субботу, 17 июня. Сообщалось также, что ЛДПР выдвинуло кандидатуру координатора отделения Евгения Мишина.

14 июня в избиркоме назвали имя первого участника губернаторской кампании — 2017. Документы подала Екатерина Тимофеева. Она была выдвинута кандидатом на должность губернатора на общем собрании регионального отделения Российской экологической партии «Зелёные».

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